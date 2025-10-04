機車格畫在人行道「剛停好秒被開罰600↑」！她嘆：警察可能缺業績

▲一名女子表示，她沒想到自己在人行道上的停車格停好車後，會被員警開單，直呼繳了一筆學費。（示意圖／報系資料照）

一名女子表示，自己最近剛在路邊停好機車，就因「在人行道騎車」遭警方開罰，金額達600至900元，讓她相當無奈，直呼事前根本不知道。事實上，根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽、機車不得行駛於人行道，違者可處600元以上、1800元以下罰鍰。

這名女子在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片，畫面顯示她10月2日下午4時19分，將自己的機車停台北市信義區松智路15巷路邊的白線車格內。然而，她表示自己才剛停好機車，就被員警上前詢問身分證，對方表示她騎車在人行道，依法要開單。

對此，原PO當場反問，「我停停車格呀，罰什麼？」員警回應，「人行道不能騎車，要用牽的。」突如其來的挨罰讓她相當無奈，只能自嘲「炸裂，我不知道」，並表示自己像繳一筆學費，「喜提600至900元罰單。」事後她也稱警方「可能缺業績」，自己則「要小心」。

▲原PO表示，她沒想到會被員警開罰。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

貼文引起網友熱議，大家紛紛表示「台灣人行道本來就禁止騎機車，考機車駕照時的考題，只是大部分的人貪求方便加上習慣而忘記這條法規，所以被開罰單沒有任何問題」；也有人認為「人行道上有停車格才奇怪吧？我要停車還要牽上去，反而容易阻擋人流」；還有人直指「台灣警察好像少一個勸告或警告的功能，又不是重大違規，一言不合就開單」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第6款規定，汽、機車不得行駛於人行道，違者可處600元以上、1800元以下罰鍰，若致人死傷者，處駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

