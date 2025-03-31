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Hyundai Inster日本開賣！接單破300張、最受歡迎的竟不是白色

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundao）

▲Hyundai Inster近日於日本上市，預售階段接單已破300張。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai入門電動休旅Inster於日本上市（連結請點此），當地預接單已破300張，並且在WLTC測試下具有最大續航458公里，共有3車型，售價自2849,000日圓起，折合新台幣約63萬起。

日本販售的Hyundai Inster共有Casual、Voyage、Lounge三車型，Hyundai也公布訂單分析，有高達7成選擇頂規，並且買家以30歲族群最多，並且多來自都會市區，包括愛知縣、東京、神奈川和大阪等，與Inster小巧身形有關，至於最受歡迎的車色則是奶油珍珠黃，其次是白色與卡其色塗裝。

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲在Inster小巧身形下，深受日本都會買家青睞，並且以30歲以上族群居多。

Hyundai Inster車長3,830mm、車寬1,610mm、車高1,615mm（軸距2,580mm），配備Hyundai SmartSense駕駛輔助系統，當地提供42kWh、49kWh兩種電池，皆採單馬達前驅，最大馬力114匹／15公斤米扭力。

台灣市場方面，Hyundai總經銷南陽實業也預告Inster將在第3季到來，並且皆採大電池49kWh版本、雙10.25吋數位儀表、中控螢幕，售價將壓在百萬以內，將挑戰國內最便宜電動休旅。

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Inster日本開賣接單破300張 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲台灣預計第3季導入Inster，總經銷南陽實業也表示售價將壓在百萬內。

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