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電動貨車8月登場「三菱新車年底到來」！中華車法說會好消息連發

中華車法說會26日舉行，2025年目標銷售4.9萬台，搶下10％市占率。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

裕隆集團旗下的中華車，25日晚間宣布總經理換將消息，隔天就舉辦法說會，副總經理錢經武表示，2025年銷售目標為4.9萬台，目標搶下10％市占率，目前MG兩大主力車型HS、ZS都達成在地化要求，正逐步恢復生產，也希望盡快將訂單恢復原有水準。針對美國對等關稅問題，中華車表示，如果整車關稅大幅降低，會影響全台灣30萬汽車產業從業人口，影響並非單一車廠。

「2024年台灣汽車市場銷售衰退，但中華車內銷（含代工）銷售實績5.2萬台，與2023年相當，銷售穩定。展望今年銷售目標，中華車今年銷售（提車）目標為4.9萬台，領牌市場占有率目標10％」26日與裕隆、和泰車同一天舉辦法說會的中華車副總經理錢經武說。

對於今年新車發表計劃，錢經武透露，中華車8月將推出自主研發電動商用車ET35品牌新車上市，擴大在新能源產品市場布局。據了解，ET35電動車專用平台，搭載在地化電池組及一體式後軸電驅動系統，策略採用在地關鍵系統及零配件，推動電動貨車在地化自動駕駛LEVEL 2系統落地量產。

錢經武也進一步透露，今年底前日本三菱（Mitsubishi）品牌新車將量產，目前正準備三菱新款小型休旅車的量產準備工作，強化產品組合。

外界關注的MG何時能恢復銷售正常一事，恰好26日MG台灣官網宣布，ZS 1.5L旗艦版恢復正常銷售，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售。錢經武表示，ZS 1.5L旗艦版已符合規範正常銷售，今年1月HS 1.5T旗艦版符合規範後，持續正常銷售；HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版推動自製率提升計畫，中華車持續協助MG品牌，加速提升在地化供應鏈合作價值比率。

對於美國可能課徵對等關稅，可能造成台灣被迫降低關稅議題，錢經武指出，這不只影響單一公司，車輛公會持續與政府溝通討論，中華車也會配合政府研擬對策。但他也認為，汽車進口關稅若大幅降低，會牽動台灣汽車產業30萬名從業人口，中華車未來會持續溝通，希望相關議題朝向好的方向發展。

法說會前一天，中華車也公告組織人事異動，總經理陳昭文因個人生涯規劃申請退休獲淮，由副總經理曾鑫城接任，人事異動於4月1日正式生效。

據了解，新接任總座的曾鑫城，已在中華車任職超過20年，具備車輛產業經營與管理的完整資歷與經驗，對產業趨勢與市場變革有深入洞察，歷任中華汽車企畫GROUP副總經理、東南（福建）汽車工業有限公司代理總經理與副總經理。過去，曾主導過多項品牌戰略與產品策略規劃，推動中華汽車國產化與新能源車型的導入與銷售提升；同時，推動企業內部轉型，提升生產效率與市場競爭力，協助中華汽車在市場競爭中站穩腳步。


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關鍵字：鏡週刊

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