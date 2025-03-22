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【周焦點】進口小車60萬有找　國產新休旅、進口電動車百萬內　BMW新休旅

▲一周焦點

▲韓系Kia、Hyundai現代本周大展拳腳，國產、進口都開出甜甜價。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周韓系品牌大放異彩，Kia推出敲碗已久的改款新Picanto，維持60萬有找親民售價；台灣Hyundai現代公告2025年重點計劃，確認國產Mufasa休旅、進口inster今年登台，且都是承諾百萬有找；BMW X1、iX1推出新年式積極搶豪華入門市場！

▲現代春酒

▲國產Mufasa休旅來了！售價落在80～100萬。

現代Hyundai公告2025年計劃，劍指級距霸主TOYOTA Corolla Cross而來，國產Mufasa休旅首度現身（連結），搭載2.0升自然進氣，原廠表示售價落在百萬內，市場預估價格約在80～100萬左右，不只質感出眾，也符合國人重視的L2輔助駕駛科技。

▲現代春酒

▲inster確定今年進口導入，有望成為台灣最便宜的電動車。

除了有國產Mufasa休旅，電動車市場也有狠腳色，來勢洶洶的inster小型電車，將以進口方式導入，且售價還承諾在百萬內，屆時台灣最便宜的電動車可能要換人當，全新inster將在今年導入，另還有ioniq 6N性能車、7人座MPV ioniq 9。

▲KIA新Picanto上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Kia Picanto入手價59.9萬起。

進口Kia Picanto回來了（連結）！原廠於本周推出小改款Picanto，不僅內外觀配備升級，入手門檻也比改款前便宜，共有Trendy、Apex雙車型，售價自59.9萬起，成為經濟實惠又有進口光環的小車新選擇。

▲Kia Ceed Sportswagon現身能源局送測，為上市開始暖身。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia Ceed Sportswagon旅行車預計今年回歸。

Kia Picanto先發，旅行車Kia Ceed Sportswagon也即將回歸（連結），作為國產福特Focus Wagon直接對手，新Ceed Sportswagon日前出現在2月的能源局油耗，開始為今年重返台灣市場作準備。

▲BMW X1 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW iX1新年式上周登場，油車X1也在本周跟進。

上周BMW iX1推出新年式，增加199萬的全新入門款（連結），而官網近期也上架油車的X1新年式休旅，入門X1 sDrive18i xLine車型並未變動，售價維持196萬，而頂規X1 sDrive20i xLine則升級harman／kardon音響（12支揚聲器），售價則小漲1萬來到217萬。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點KiaHyundaiMufasainsterbmwX1

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