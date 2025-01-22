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Honda打算推出「電動版Type R」　延續油車駕馭樂趣成重點

▲Honda Type R。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda自2020年起就有推出電動版Civic Type R的計劃，不過近日電動車開發負責人表示過程相當艱困。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）自2020年以來就有打造「電動版Civic Type R」的意圖，不過直到今年才有更多暗示。最近Honda電動車開發中心負責人就透露，開發Type R相當棘手，但Honda已做好準備，可讓電動版的操控、動力媲美燃油車型。

Honda先前才承諾將在豪華品牌Acura中推出第3代NSX電動跑車，並且將搭載全新0 Series電動車平台，預計2027年或2028年才會推出。而除了NSX之外，電動版Civic Type R也一直在Honda的計劃中，不過就如同其他品牌一樣，要如何將經典性能燃油車延續到電動車上是一大困難點。

▲本田最後一輛NSX Type-S下線。（圖／翻攝自Honda）

▲隨著第2代Acura NSX Type-S下線後，外界也好奇第3代電動跑車何時會到來。（圖／翻攝自Acura）

Honda電動車開發中心負責人Toshihiro Akiwa就表示「電池、馬達具有不同特性，作為電動車要如何提供駕駛樂趣，不僅僅是動力，包括聲音、震動、加速與人性化體驗才是關鍵」。

不過就在Honda、日產、三菱合併案下，預料電動版Type R還不會那麼快到來，現階段仍會以休旅車型為主。考量到1992年11月首款Type R就是以NSX-R為命名，後續是否會先以第3代NSX電動跑車為優先也說不定。

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