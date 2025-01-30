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2025年台灣BMW新車預測！汽油版5系列旅行車、最強M5打頭陣

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW總代理汎德在2024年帶來不少產品，2025年又有哪些新車即將到來，以下一同來預測看看吧。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣BMW總代理汎德在2024年可說是帶來不少產品，並為旗下車型帶來更新升級，像是X2／iX2、小改款3系列、iX電動休旅、大改款1系列、大改款X3休旅等。展望2025年，先來預測看看今年有哪些車款在台上市吧。

M5 Sedan房車／M5 Touring旅行車

最強、同時也是車重最重的新一代M5，在11月以763萬起展開預售後，這款性能M-Car也即將在台正式發表。其中M5 Touring更是睽違15年重返陣容，預售價775萬，也是台灣少數高性能旅行車選擇。

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲已展開預售的M5、M5 Touring將在今年正式登台，此次M5也首度採PHEV動力，是最強、也是最重的一代。

新M5在動力上也首度採用PHEV插電式油電動力，以4.4升V8雙渦輪引擎、14.8kWh電池、電動馬達及8速M Steptronic變速箱組成，具有最大馬力727匹／102公斤米扭力，儘管M5車重也來到2,445公斤，但M5房車仍可在3.5秒完成靜止加速破百。

5系列Touring旅行車

在i5 Touring導入台灣後，汽油版的5系列旅行車也即將到來，預料將採單一520i M Sport車型，預售價306萬元。520i M Sport旅行車將搭載2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統，具有最大馬力190匹／31.6公斤米扭力，預計第一季就會上市。

▲BMW M5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲5系列旅行車 。（圖／翻攝自BMW）

▲在i5 Touring上市後，汽油版5系列旅行車經銷端也展開預接，將在2025年第一季上市。

iX3電動休旅

在第4代大改款X3休旅上市後，搭載Neue Klasse全新平台的iX3電動休旅也會在今年對外亮相，考量到汎德導入的速度不慢，因此很可能在2025下旬看到這款新世代中型電動休旅。其他2026年亮相的還有新一代X5、大改款iX、甚至是電動版3系列等，可以說是值得期待。

▲BMW iX3 Neue Klasse。（圖／翻攝自BMW）

▲從iX3已接近量產狀態來看，這款中型電動休旅將會在今年亮相，並有望導入來台販售。

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關鍵字：汽車BMW旅行車5系列M5TouringiX32025汎德導入進口豪華德系新車預報

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