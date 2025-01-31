2025台灣Hyundai新車預測！4款休旅、最入門＆最貴電動車都有

▲Hyundai今年預測導入新車將有4款，其中Mufasa跨界休旅先前也因自製率問題延後上市。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣Hyundai總經銷南陽實業在2024年先後帶來小改款Venue、Tucson L N Line與大改款Santa Fe後，其中Custin也受到國產車自製率影響，預計在2025年改款上市，並有望換上新的2.0升渦輪動力，其他還有一些有望在2025到來的新車，以下一同來看看。

1.Mufasa

南陽原本打算在去年就推出Mufasa跨界休旅，不過同樣受到國產車自製率影響延後上市。這款跨界休旅主要目標對手為TOYOTA Corolla Cross、Honda HR-V ，預計將與大陸規格同樣採2.0升自然進氣引擎，具有最大馬力161匹／19.6公斤米扭力表現。

▲Mufasa競爭對手包括Corolla Cross、HR-V，動力將採2.0升自然進氣引擎。



2.Inster

在一年導入一台電動車的步調下，南陽今年也確定將在下旬導入Inster，這款入門電動休旅在南韓當地車名為Casper EV，車身尺碼為3,825mm x 1,610mm x 1,575mm，軸距2,580mm，大小介於Ignis與福斯T-Cross之間，預料在定價上也會低於Kona Electric，成為品牌最便宜電動車。

▲南陽也預告將在今年下旬導入Inster，這款入門電動休旅將成為品牌最親民電動車。



3.Tucson

在海外Tucson已經迎來小改款、同門KIA Sportage也小改款下，今年也有望為這款主力休旅帶來更新。從海外市場來看，小改款Tucson車頭面容更精緻，車尾變化則不多，不過座艙則在雙12.3吋螢幕下，再新增6.6吋空調觸控面板，另外也有全景天窗、BOSE音響等配備。

▲Tucson在海外小改款相繼上市後，主力休旅也有望在今年更新。



4.IONIQ 9

品牌旗艦7人座電動休旅IONIQ 9在2024年11月中發表，這款全尺寸電動休旅將有6-7人座配置，與KIA EV9相同，預計將有入門RWD後驅、雙馬達全驅、Performance三款等級，搭載110.3kWh電池，獨特的外形與車尾視覺讓人印象深刻，全車系也標配10氣囊、Hyundai Smart Sense駕駛輔助系統，預計最快今年底或2026年初導入台灣，屆時也將成為品牌最貴車款。

▲全尺寸旗艦7人座電動休旅IONIQ 9也可望在今年底到來，售價也可望成為品牌最貴車型。