斜坡停車「多一個動作更安全」！美國舊金山還納入開罰標準

▲常有車輛在斜坡滑落的意外發生，除了確定手煞車／EPB確實作動外，還能透過1個貼心動作降低傷害。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

年假出遊總想去爬爬山、郊外踏青，但要是停車地點剛好是斜坡，除了把手煞車拉好拉滿、確認車輛穩固外，如果再加上1個「小動作」就能更安全，保障自己愛車也能保護他人安全！

▲現在新車大多改成EPB電子手煞車，可透過儀表的圖示確認EPB是否有作動。（圖／資料照）



一般來說，正確的停車順序應該是：腳踩著煞車踏板→打N檔（腳煞車不放）→拉起手煞車（拉妥手煞車後鬆開煞車踏板）→待車輛穩定後排入P檔。可別小看這些步驟，如果先打P檔再拉手煞車，反而會使P檔檔鉤與變速箱齒輪處於拉緊狀態，若車輛又剛好停在不平處，等於是用P檔在撐住全車重量，長久下來恐會造成變速箱或P檔損壞。

▲上坡停車時建議車頭朝上，方向盤也應朝車道中央打，若不幸發生滑落時，也能藉由摩擦降低傷害。（圖／達志示意圖）



斜坡停車也有一些小技巧，有些手煞車間隙過大、鋼索疲乏，可能導致手煞車力道不足，此時若車輛又剛好停在斜坡處，可能導致車輛滑落傷人。因此，有些老司機會把輪胎打到特定方向，而且停車方向也有關係。例如：上坡停車時，應該採車頭朝上的方式停放，因為一般前置引擎的車頭較重，上坡停車時將車頭朝上可避免前懸吊負荷過大。

另外，在斜坡停車時，除了就地使用石頭、木塊充當輪擋，上坡停車時還需將前輪朝車道中央轉打，避免滑落時車輛滑向路中央；而下坡時則應該將前輪打往人行道方向，減少車輛滑落時的傷害。美國舊金山因為地勢關係，就規定在斜坡停車時要轉打方向盤，打錯邊或是沒打方向盤都會被開罰。

當然，最重要的除了養成正確停車、拉緊手煞車的習慣外，平時也要注意車況，適時調整手煞車鋼索鬆緊度、檢查後輪來令片／鼓煞厚度，才能避免車輛滑落的情況發生。

▲車輛停在下坡路段時，可將前輪朝人行道方向轉打，並可就地使用石頭、木塊作為輪擋。（圖／達志示意圖）