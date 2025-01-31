ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

斜坡停車「多一個動作更安全」！美國舊金山還納入開罰標準

▲▼計程車停斜坡放客人，拉手煞車還是「倒退嚕」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲常有車輛在斜坡滑落的意外發生，除了確定手煞車／EPB確實作動外，還能透過1個貼心動作降低傷害。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

年假出遊總想去爬爬山、郊外踏青，但要是停車地點剛好是斜坡，除了把手煞車拉好拉滿、確認車輛穩固外，如果再加上1個「小動作」就能更安全，保障自己愛車也能保護他人安全！

▲▼傳統手剎車、按鈕式電子手煞車。（圖／資料照）

▲現在新車大多改成EPB電子手煞車，可透過儀表的圖示確認EPB是否有作動。（圖／資料照）

一般來說，正確的停車順序應該是：腳踩著煞車踏板→打N檔（腳煞車不放）→拉起手煞車（拉妥手煞車後鬆開煞車踏板）→待車輛穩定後排入P檔。可別小看這些步驟，如果先打P檔再拉手煞車，反而會使P檔檔鉤與變速箱齒輪處於拉緊狀態，若車輛又剛好停在不平處，等於是用P檔在撐住全車重量，長久下來恐會造成變速箱或P檔損壞。

▲斜坡停車輪胎轉打方向。（示意圖／達志影像）

▲上坡停車時建議車頭朝上，方向盤也應朝車道中央打，若不幸發生滑落時，也能藉由摩擦降低傷害。（圖／達志示意圖）

斜坡停車也有一些小技巧，有些手煞車間隙過大、鋼索疲乏，可能導致手煞車力道不足，此時若車輛又剛好停在斜坡處，可能導致車輛滑落傷人。因此，有些老司機會把輪胎打到特定方向，而且停車方向也有關係。例如：上坡停車時，應該採車頭朝上的方式停放，因為一般前置引擎的車頭較重，上坡停車時將車頭朝上可避免前懸吊負荷過大。

另外，在斜坡停車時，除了就地使用石頭、木塊充當輪擋，上坡停車時還需將前輪朝車道中央轉打，避免滑落時車輛滑向路中央；而下坡時則應該將前輪打往人行道方向，減少車輛滑落時的傷害。美國舊金山因為地勢關係，就規定在斜坡停車時要轉打方向盤，打錯邊或是沒打方向盤都會被開罰。

當然，最重要的除了養成正確停車、拉緊手煞車的習慣外，平時也要注意車況，適時調整手煞車鋼索鬆緊度、檢查後輪來令片／鼓煞厚度，才能避免車輛滑落的情況發生。

▲斜坡停車輪胎轉打方向。（示意圖／達志影像）

▲車輛停在下坡路段時，可將前輪朝人行道方向轉打，並可就地使用石頭、木塊作為輪擋。（圖／達志示意圖）

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車停車斜坡P檔手煞車EPB實用文上坡下坡N檔空檔方向盤停車習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

斜坡停車「多一個動作更安全」！美國舊金山還納入開罰標準

斜坡停車「多一個動作更安全」！美國舊金山還納入開罰標準

最新文章

斜坡停車「多一個動作」更安全2025-01-31

台灣Hyundai今年新車預測2025-01-31

馬自達CX-60 2.5升四驅版試駕2025-01-31

2024年美國最暢銷10款電動車揭曉2025-01-31

勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相2025-01-31

KIA台灣今年新車預測2025-01-30

改款「新HONDA喜美」變帥今年見2025-01-30

2025年台灣BMW新車預測2025-01-30

台灣「3款日系休旅」停賣太可惜2025-01-30

BMW iX電動車小改款正式登場2025-01-30

熱門文章

KIA台灣今年新車預測2025-01-30

台灣「3款日系休旅」停賣太可惜2025-01-30

改款「新HONDA喜美」變帥今年見2025-01-30

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？2025-01-28

「新一代TOYOTA Corolla」預計今年發表2025-01-29

台灣60萬國民車TOYOTA、三菱買得到2025-01-29

2024年美國最暢銷10款電動車揭曉2025-01-31

勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相2025-01-31

台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種有安全疑慮2025-01-29

三菱「全新Outlander Sport」海外發表2025-01-29

相關新聞

2024年「美國最暢銷10款電動車」揭曉！冠軍和台灣市場一模一樣

2024年「美國最暢銷10款電動車」揭曉！冠軍和台灣市場一模一樣

勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相！上海訂製中心設計全球僅此1輛

勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相！上海訂製中心設計全球僅此1輛

BMW「iX電動車小改款」正式登場！預計今年第2季開始交車

BMW「iX電動車小改款」正式登場！預計今年第2季開始交車

奧迪「旗艦電動休旅車」確認2月底停產！工廠關閉Q8 e-tron一同告別

奧迪「旗艦電動休旅車」確認2月底停產！工廠關閉Q8 e-tron一同告別

福斯在陸面臨價格戰　CEO：不能幻想市場會自行改善

福斯在陸面臨價格戰　CEO：不能幻想市場會自行改善

讀者迴響

熱門文章

KIA台灣今年新車預測！最便宜電動休旅、Sportage改款即將到來

KIA台灣今年新車預測！最便宜電動休旅、Sportage改款即將到來

台灣「停賣3款日系休旅」太可惜！最低只要85萬有找就能入手

台灣「停賣3款日系休旅」太可惜！最低只要85萬有找就能入手

HONDA「喜美改款變帥配備升級」今年登台！2.0升油電當主力

HONDA「喜美改款變帥配備升級」今年登台！2.0升油電當主力

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？國外研究：危險程度＝酒駕上路

「新一代TOYOTA Corolla」2025年重點車！換搭全新1.5升省油新油電

「新一代TOYOTA Corolla」2025年重點車！換搭全新1.5升省油新油電

台灣「60萬國民車」TOYOTA、三菱都買得到！進口小車今年第1季報到

台灣「60萬國民車」TOYOTA、三菱都買得到！進口小車今年第1季報到

2024年「美國最暢銷10款電動車」揭曉！冠軍和台灣市場一模一樣

2024年「美國最暢銷10款電動車」揭曉！冠軍和台灣市場一模一樣

勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相！上海訂製中心設計全球僅此1輛

勞斯萊斯「告別龍年特製車」亮相！上海訂製中心設計全球僅此1輛

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366