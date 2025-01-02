新北電動機車「今年最高補助35600元」！微電車＆電輔車也能領4000

圖文／鏡週刊

家裡有老舊燃油機車要汰換嗎？新北市環保局今（2日）公告2025年電動機車補助方案，除了汰舊1至5期燃油機車可獲得最高1萬元基本補助外，還推出限額「早鳥」及「雙汰舊」補助，分別再補助9,000及6,000元；再加上經濟部7,000元補助，及環境部淘汰車齡10年以上燃油機車提供的3,300元獎勵金，單筆電動機車最高可申請補助金額達3萬5,600元，估此補助方案可減少5萬輛老舊燃油機車。

此外，鑑於民眾的用車習慣，新北環保局於2025年更提供1至3期燃油機車換購微型電動二輪車及電動輔助自行車的補助方案，每輛補助金額為4,000元，補助不限名額。

環保局長程大維說，本年度為鼓勵民眾淘汰家中老車，針對換購更推出雙汰舊加碼方案再享有6,000元加碼金，共計4,000名（即共須汰除兩輛老舊機車並新購一輛電動機車），可與早鳥方案同步申請。最新加碼補助方案更全面的貼近符合民眾需求，與市民一起推動低汙染運具之普及，改善空氣品質提升市民健康。

環保局說明，根據新北市電動機車補助方案，民眾若汰舊1至5期燃油機車換購電動機車，可獲得最高1萬元的基本補助，還可申請早鳥加碼補助9,000元，以及雙汰舊加碼補助6,000元，每輛電動機車最高可達2萬5,000元。此外，民眾還能同時申請其他單位補助，其中經濟部針對電動機車提供每輛最高7,000元的補助，環境部則針對淘汰車齡10年以上的燃油機車提供獎勵金，每輛可獲得3,300元（包括車體回收獎勵金300元、減碳獎勵金最高2,000元以及減空汙獎勵金1,000元）。若一次報廢兩輛老舊機車並申請雙汰舊方案，環境部車體回收獎勵金可針對兩台車輛分別申請，共計可獲得3,600元。整體算下來，若符合所有補助條件，單筆申請電動機車最高可申請補助金額達3萬5,600元。

程大維表示，新北市去年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數、成長率及電動機車設籍數均為六都第一，但燃油機車數量仍高居全國各縣市之冠，由於新北市移動汙染源主要汙染排放物為氮氧化物（NOx）及非甲烷碳氫化合物（NMHC），其中50％是由燃油機車為主要排放來源之一，為持續改善新北市空氣品質並加速民眾汰舊10年以上燃油機車換購電動機車，將透過強化補助誘因及多元宣導措施，推動運具電動化，預計本年度補助方案預估可減少5萬輛老舊燃油機車，電動機車總數預估由11萬餘輛提升至13萬輛，可減少燃油機車汙染，實現永續城市發展目標。

環保局提醒，申請補助車主須為新北市民且購買電動機車時已設籍新北市滿一年，另向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為2025年1月1日（含當日）以後且汰舊的燃油機車車籍須為新北市，均可追溯辦理。環保局呼籲，請仍持有10年以上燃油機車的市民朋友把握機會，踴躍響應新購或老舊燃油機車換購電動機車，另外如為中低收入戶，無論新購或換購電動機車均額外加碼補助1萬元，中低收入戶不限額，而一般民眾新、換購各限額1萬2千輛。

環保局再次呼籲，今年度補助名額及加碼名額有限，依申請順序用完為止，申請者務必依據本補助計畫規定申請，如遇退件或逾期申請等情形，本局將視同放棄該次補助及加碼名額，請符合資格民眾立即至環保局網站補助專區下載申請表格，依線上申辦系統流程完成申請。相關申請方式及補助詳細內容可至新北市機車管制及汰舊換新補助資訊網查詢，或電洽機車汰舊換新補助專線（02）2965-1501。



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