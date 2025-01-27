4種車輛異音最常見！小心「嘰嘰聲」嚴重時就得花大錢

▲當車輛零件出現問題時，車主也能透過異音初步判斷有可能是哪些零件損壞。（圖／達志示意圖，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

車齡越高，難免會需要更換零件、維護車況，如果車主能聽懂車輛異音，就能初步判斷損壞零件是否有立即性危險，回廠維修前心裡也能先有個底，以下這4種汽車異音，你是否也有遇過？

嘰嘰聲

若發動車輛時，聽到引擎室傳來尖銳刺耳的「嘰嘰聲」，那很可能與帶動車輛動力的橡膠皮帶類有關，像是正時皮帶、發電機皮帶、冷氣皮帶等，這類橡膠類零件都有一定使用壽命，大約6-10萬公里就應該更換。

通常初期發出異音時可先透過專用潤滑油保養，但若達到保養週期仍建議更換，避免皮帶斷裂時打破其他零件、最嚴重甚至打破引擎Case本體，變成省小錢花大錢。除了皮帶之外，其他相關零件如皮帶張力調整器、舵輪也應一併檢查，免得下次還得多花一次工錢。

▲雖然現在也有針對正時／發電機皮帶使用的潤滑產品，但若皮帶壽命將盡、或達到建議更換里程時便應進行更換。（圖／達志示意圖）



叩叩聲

若從底盤傳來叩叩聲、或經過坑洞時也有類似金屬撞擊的聲音，那很可能就是底盤件或懸吊系統損壞所致。像是俗稱「李子串」的防傾桿固定臂（Stabbilizer）、或是俗稱「和尚頭」的橫拉桿球接頭（ball joint）都可能在損壞時發出類似聲音。

▲叩叩聲響多為底盤件的橡膠老化／破裂導致，更換新品後也應注意是否要重新定位。



另外，經過坑洞時若也有叩叩聲出現，也可以檢查一下懸吊系統的減震桶是否漏油、或是避震器上座橡膠損壞，這些都有可能是造成異音的地方。而且別忘了，維修後也要做4輪定位，才不會又產生吃胎、影響操控的問題。

金屬摩擦聲

若踩踏煞車時，車輛發出尖銳的金屬摩擦聲，除了使用較高金屬成份的煞車來令片外，很可能也代表煞車皮已磨耗至警示響板，需及早進行更換。

▲不少新車都有來令磨耗響板設計，當踩踏煞車發出金屬摩擦聲時，應檢視來令片是否還有正常厚度。



轟轟聲

除了在車輛頂高後，搖晃輪胎檢查是否有間隙外，若車輛在行駛時，隨著車速發出轟轟聲響，則很可能是前／後輪軸承損壞。軸承在正確施工下都有一定壽命，但若是車齡較高、或當軸承膠蓋破損漏油，則需要立即更換，避免軸承咬死造成行車危險。

另外，當輪胎發生變形、或有跳花、不正常膨脹（俗稱膨龜）等情況，也會在駕駛時聽到明顯轟鳴聲，這些都需要儘速至維修廠更換。

▲前／後輪軸承損壞時也會伴隨車速或出現規律的轟轟聲，若發現應及早更換避免鎖死。