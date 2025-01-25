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返鄉前「5個車況要點」這樣檢查　充電站過年營運時間別忽略

▲▼汽修科,黑手,汽修廠,汽車修理,汽車保養場,修車,技師,技職教育。（圖／記者李毓康攝）

▲春節返鄉前，一定要先檢查好愛車狀況，才不會發生顧路敗興而歸。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

今 （114）年春節連假共有9天，春節返鄉出遊前，務必要先做好行車檢查。掌握「3油2水輪胎電瓶」口訣，在過年前好好檢查車況，才不會目的地還沒到，愛車就先顧路大掃興！

以前常聽的是5油3水，5油指的是「引擎機油、變速箱油、煞車油、動力方向機油、汽油」，3水則是「水箱水、電瓶水、雨刷水」，不過隨著車輛技術進步部分車款已經取消變速箱油尺，改用油量指示燈做顯示，而新款電子輔助方向盤也無需使用方向盤油，因此比較重要的是3油（機油、變速箱油、煞車油），其中最常被忽略的就是「煞車油」，若長時間未更換煞車油，容易導致煞車油太髒、或吸收水份而降低煞車效能，甚至最嚴重恐發生煞車失靈，上路前務必多巡一下。

▲汽車發動全靠它！電瓶保養「3大要點」公開　接線救車記這口訣。（圖／記者張慶輝攝）

▲以前常說的5油3水，隨著新車技術進步，可以縮短成3油2水，像是電瓶、煞車油、水箱水、輪胎等更要多加注意。

而3水（水箱水、電瓶水、雨刷水）方面，現在電瓶也多為免加水、免保養的電池，因此也縮短成2水，不過仍要注意電瓶壽命，普遍來說2-3年就要更換（視用車情況而定），尤其當冷車啟動困難的情況就要注意了，必要時可先檢測電瓶健康度。另外，水箱水也要注意水位、以及更換周期，避免水量不足、或水箱精濃度不足，才不會有「抓溫度」的情況發生。

輪胎方面，除了胎紋、胎壓外，也要注意輪胎的使用年限，是否過於老舊、或胎面有龜裂／變形的情況，上路前也要確實打好胎壓，旅途中也要觀察是否有跳胎壓警示燈，避免中釘漏氣、在不知情的情況下消風，降低爆胎的風險。

▲美國第2大「固鉑輪胎」重返台灣！3款新品公路越野全都顧。（圖／記者張慶輝攝）

▲輪胎方面，除了胎紋、胎壓外，也要注意輪胎年份是否太過老舊。

電動車車主方面，雖然少了燃油車的油油水水，但同樣有的煞車油、冷卻液也要注意是否足夠。其他像是充電孔轉接頭、充電站點過年營運時間也要多加留意，避免旅程中找不到補充電量。

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