現代「國產全新跨界休旅」今年挑戰TOYOTA神車！最快第1季見

▲Hyundai現代今年將推出國產化的Mufasa。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

今年開始Hyundai Tucson全車系調漲2萬，短短半年內再度調漲，讓Tucson飆破百萬，其實原廠就是為了接下來的全新Mufasa在鋪路，最快要在第1季上陣，補上百萬內價格帶來與TOYOTA Corolla Cross神車休旅對決！

▲台灣Mufasa正在籌備中，最快1～2季登場。

台灣Hyundai今年可是有值得期待的全新作品，全新Mufasa已在蠢蠢欲動、蓄勢待發，從去年展開測試的Mufasa，甚至車輛工會名單中曝光動力編成，預計會在今年登台，來填補80～100萬的價格帶。

Mufasa登台剛好填補Venue、Tucson 中間空缺的一級戰區，其尺碼4,475x1,850x1,686mm、軸距2,680mm，直接針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距。

▲改款HONDA HR-V、Hyundai Mufasa都預計今年登台挑戰TOYOTA Corolla Cross。

Mufasa配備符合台灣消費者購車重點，採用12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶與L2輔助的ADAS輔助駕駛，動力是比較可惜地方，台灣首波提供2.0升自然進氣，改款HONDA HR-V也預計今年登場，甚至有望出現關鍵的油電動力，Mufasa對上台灣同級的TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V，排氣量稅賦顯得稍微吃虧。