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他酒後自駕遊北海道「慘遭自己的手機出賣」！車禍自動報案被捕

33歲美國男子日前開車在日本北海道旅遊，因為偏離車道而發生車禍，手機很聰明的偵測到碰撞後自動報警，結果警消到場後發現他酒駕而將他逮捕。（圖／Pixabay）

▲33歲美國男子日前開車在日本北海道旅遊，因為偏離車道而發生車禍，手機很聰明的偵測到碰撞後自動報警，結果警消到場後發現他酒駕而將他逮捕。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

北海道警方今年3月逮捕一名46歲的台籍女子，原因是她追撞停靠路邊的車輛被車主報警後，警方發現她的酒測值超標3倍，雖然她接受調查時承認酒駕，但辯稱「沒意識到自己喝醉了」，未料近日在當地又有類似狀況發生，一名33歲的美籍男子，日前開車在日本北海道旅遊，因為偏離車道發生車禍，他的手機偵測到碰撞後自動報警，而警消到場後發現他酒駕將他逮捕。

根據《富士新聞網》（FNN）等日媒報導，這起車禍發生在26日午間，這名美國男子開車在北海道旅遊，行經二世古町一處道路時，因為車輛偏離車道引發車禍，當時車輛翻落到路肩下2.5公尺處，智慧手機的碰撞檢測功能發揮作用，自動向警消發出通報，警消獲報後趕抵現場。

警察一到場發現駕駛沒有受傷，但發現這名男子身上有酒味，於是對他進行酒測，果然發現他酒測超標，因此當場將他逮捕，至於與他同車的女性乘客則受到輕傷並送醫院治療。

事實上，iPhone在最新一代手機提供「車禍偵測」功能，根據蘋果官網介紹，搭載最新版iOS的iPhone 14和iPhone 14Pro機型，以及最新版watchOS的Apple Watch Series 8、Apple Watch SE（第 2 代）和Apple Watch Ultra，才有辦法使用「車禍偵測」功能。

當偵測到嚴重車禍時，iPhone 或 Apple Watch 會發出警示聲，並顯示畫面提示，如果用戶可以回應裝置，可以選擇撥打緊急服務電話或關閉提示，但如果回應不了，裝置會在20秒過後自動撥打緊急服務電話；在這個功能推出後，已經有不少人在出了事情後，被及時送往醫院，而在這起案件中，竟是偵測到酒駕釀禍，而這名駕駛也只能乖乖認罪。

33歲美國男子日前開車在日本北海道旅遊，因為偏離車道而發生車禍，手機很聰明的偵測到碰撞後自動報警，結果警消到場後發現他酒駕而將他逮捕。（圖／翻攝自X）

▲33歲美國男子日前開車在日本北海道旅遊，因為偏離車道而發生車禍，手機很聰明的偵測到碰撞後自動報警，結果警消到場後發現他酒駕而將他逮捕。（圖／翻攝自X）

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關鍵字：日本自駕旅行酒駕車禍iPhone偵測Apple蘋果手機開車

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