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福斯「新一代Tiguan」北美預告今年見！外型與歐規一樣　還有7人座

▲美規預告新一代Tiguan於11月底發表，提供7人座配置。（圖／翻攝自福斯）

▲美規預告新一代Tiguan於11月底發表，提供7人座配置。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

北美原廠預告福斯新一代Tiguan休旅將於11月20日發表，事實上，北美雖命名Tiguan，但其實是來自歐規、大陸日前發表的Tayron休旅，是用來取代過去Tiguan Allspace 7人座產品空缺！

▲美規預告新一代Tiguan於11月底發表，提供7人座配置。（圖／翻攝自福斯）

▲歐規、大陸今年推出新Tayron 7人座，而北美則以Tiguan作為新車命名。

北美僅僅釋出一張尾燈局部預告圖，已經透露美規新一代Tiguan來歷，該車設計與歐規Tiguan不同，而是來自今年歐規10月發表的Tayron 7人座休旅，而北美則是以車壇熟悉的Tiguan作為新車命名。

▲美規預告新一代Tiguan於11月底發表，提供7人座配置。（圖／翻攝自福斯）

▲內裝承襲福斯家族最新設計。

外型、內裝相信與歐規Tayron相去不遠，歐規Tayron車長4,770mm、車寬1,852mm、車高1,660mm，軸距來到2,791mm，比原本Tiguan Allspace長231mm、軸距增加114mm，讓空間更為大一些。在7人座配置下，Tayron後行李廂空間自345公升起，5人座時為885公升，後座全打平則可來到2,090公升。

內裝配置上，歐規全車標配9氣囊、3區恆溫、氣氛燈等，車內則採10.25吋數位儀表、15吋中控螢幕，另外也有完整駕駛輔助系統，高階車型還有雙前座通風按摩座椅、HUD抬頭顯示器、Harman Kardon音響等。

▲美規預告新一代Tiguan於11月底發表，提供7人座配置。（圖／翻攝自福斯）

▲歐規提供豐富的動力選擇，還有新能源的PHEV油電。

歐規動力則有1.5升與2.0升汽油渦輪、2.0升柴油、1.5升PHEV等豐富選擇，北美目前尚未公開動力規格，新車將在當地時間11月20日發表。台灣市場規劃上，日前已有新一代Tiguan測試車現身，預計明年導入新一代Tiguan，至於Tayron是否將有登台規劃，值得後續觀察。

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