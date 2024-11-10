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義大利手工超跑Dallara Stradale即將來台！嘉鎷代理品牌再＋１

圖文／鏡週刊

專營頂級超跑市場的嘉鎷興業為其版圖再下一城，宣布正式代理引進擁有半世紀輝煌歷史的義大利頂級賽車工程公司Dallara旗下首款量產街車Dallara Stradale。此輛承襲品牌賽道科技精髓、全球限量生產的性能作品，已於臺灣完成車輛道路認證，即日起正式接單。

Dallara的傳奇始於創始人Giampaolo Dallara，是一位來自義大利的賽車工程天才以及國際企業家。早年曾在 Ferrari和Maserati擔任技術職位，隨後在1960年代加入Lamborghini，參與當時的經典車款 Lamborghini Miura 的底盤研發。Miura 的成功展現其對速度與創新的不懈追求，也奠定了Giampaolo Dallara在汽車界的地位。

Dallara是全球賽⾞⼯程的頂級象徵，其全碳纖維複合材質的⾞體技術⽀撐了 Formula 1、Formula 2、Formula 3以及IndyCar等頂級賽事⾞輛。Dallara不僅是賽⾞技術供應的領導者，亦是眾超跑品牌背後的隱形巨⼈，⻑期為⾼端車款提供底盤與⾞體設計。

Dallara Stradale提供車主專屬的客製化服務。

▲Dallara Stradale提供車主專屬的客製化服務。

全球限量生產的Dallara Stradale，是Dallara首輛合法上路的手工超跑。歸功於全碳纖維的極致輕量化設計，⾞重僅約800公⽄。其搭載之2.3公升四缸渦輪增壓引擎可輸出400hp的最大⾺⼒，零百加速僅需三秒。Dallara Stradale的每⼀處細節皆出於對速度和精確操控的嚴苛要求；在⾼速彎道中所表現的下壓⼒與穩定性，可讓駕駛者真實感受到在賽道上馳騁的快感，Stradale 不僅是⼀輛公路賽⾞，亦是掌控風與速度的機器。

每⼀輛Dallara Stradale皆由義⼤利原廠的匠師⼿⼯打造，從⾞⾝的流線設計到引擎聲浪的調校，處處展現其精雕細琢的義式工藝美學。Dallara Stradale提供多樣化的模組化設計，可為車主提供個性化的客製服務，無論是上空無頂篷的設定，亦或擋風玻璃、搭配可拆卸⾞頂的組合，⾞主都可以依照個⼈喜好量身訂製。嘉鎷興業特別為臺灣市場引入全套客製服務，確保每位⾞主都能擁有最貼合⾃⾝風格的 Dallara Stradale。

由於Dallara Stradale是相當特殊的車款，因此代理商也並未公布接單價格，但相信很快就可以在台灣見到這輛極富義大利味的手工超跑了。

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關鍵字：DallaraStradale手工超跑義大利汽車新車Gama嘉鎷總代理w96j0

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