ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】新TOYOTA Altis上市　納智捷n7長續航交車　速霸陸新車開賣

▲TOYOTA Altis新年式即將登場；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Altis新年式開賣；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣各車廠開始為2024年作最後衝刺，國產房車TOYOTA Altis推出新油電，電池升級更省油；納智捷n7自10月發表的全新大電池，也即將在11月拚首度交車；台灣速霸陸WRX由日本原廠親自操刀，推出動感的STI外觀視覺運動款！

▲TOYOTA Altis新年式即將登場；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA Altis推新年式油電升級，售價凍漲。

TOYOTA Altis新年式上架維持85.5萬起（連結），新年式重點放在油電電池升級，跟上Corolla Cross腳步，以全新的鋰電池取代舊款的鎳氫電池，其鋰電池具備體積小、輕量化優勢，讓新油電TOYOTA Altis來到25.3km/L平均油耗，比過去的24.1km/L進步更有感。

▲TOYOTA Altis新年式即將登場；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷n7長續航預計11月開始交車。

自10月7日發表後的全新納智捷n7 LR長續航版（連結），採82.74KWh大電池、CCS2規格，具備NEDC 711續航力，共有119.9、124.9、144.9萬三種規格，當時開賣3天就累積千張訂單，即將在11月拚首度交車！

▲TOYOTA Altis新年式即將登場；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲WRX STI「赤焰馭望」特仕車新車上市，限量50輛。

台灣新推出的WRX STI「赤焰馭望」特仕車由日本原廠親自打造（連結），換上一身帥氣、肅殺勁裝，全車四周以紅色飾條妝點，提高視覺對比、熱血運動感，其紅色飾條還印上STI專屬銘牌徽飾，細節作工細膩、用心，售價152.8萬，採2.4升渦輪搭配CVT變速箱，擁有275匹馬力。

▲TOYOTA Altis新年式即將登場；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲Mazda CX-60即將在11月推出配備升級新年式。

台灣新年式CX-60預計11月上場（連結），針對2.5升自然進氣、3.3升6缸渦輪作配備升級，2.5升動力預計導入全景天窗、駕駛人臉辨識警示系統、電動調整方向盤；3.3升則增加CONNECT-NAVI 原廠衛星導航系統。

►只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

►改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

「LEXUS LBX休旅」日本推入門款！配備比台灣更有料　折合新台幣88萬

「LEXUS LBX休旅」日本推入門款！配備比台灣更有料　折合新台幣88萬

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

TOYOTA「銷售21年經典旅行車」復活有望！將與Corolla共享1.5升動力

TOYOTA「銷售21年經典旅行車」復活有望！將與Corolla共享1.5升動力

「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

最新文章

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕2024-11-02

【周焦點】TOYOTA、速霸陸新車將上市2024-11-02

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬2024-11-02

「改款新LEXUS ES」實車首度現身2024-11-02

Nissan e-Power油電車破150萬輛2024-11-02

TOYOTA英國廠生產超過500萬輛新車2024-11-02

Lexus高雄亞灣全新據點正式開幕2024-11-02

11月購車優惠出爐拼銷量2024-11-01

Yamaha Tmax新年式升級登場　2024-11-01

85.5萬起！台灣新TOYOTA Altis官網上架2024-11-01

熱門文章

Nissan e-Power油電車破150萬輛2024-11-02

TOYOTA英國廠生產超過500萬輛新車2024-11-02

Lexus高雄亞灣全新據點正式開幕2024-11-02

85.5萬起！台灣新TOYOTA Altis官網上架2024-11-01

改款「新特斯拉Model Y」真面目曝光2024-11-01

「改款新LEXUS ES」實車首度現身2024-11-02

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬2024-11-02

10月新車銷量出爐TOYOTA神車回歸2024-11-01

11月購車優惠出爐拼銷量2024-11-01

40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車2024-11-01

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

TOYOTA英國廠「已生產超過500萬輛新車」！頭尾相連可繞地球半圈

TOYOTA英國廠「已生產超過500萬輛新車」！頭尾相連可繞地球半圈

Lexus「高雄亞灣全新據點」正式開幕！斥資2億元耗費2年打造

Lexus「高雄亞灣全新據點」正式開幕！斥資2億元耗費2年打造

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

「改款新LEXUS ES」實車首度現身！內外翻新　油電動力曝光

「改款新LEXUS ES」實車首度現身！內外翻新　油電動力曝光

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬！福斯Arteon出清即將停售

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬！福斯Arteon出清即將停售

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366