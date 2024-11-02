【周焦點】新TOYOTA Altis上市　納智捷n7長續航交車　速霸陸新車開賣

▲TOYOTA Altis新年式開賣；納智捷n7大電池本月交車；速霸陸WRX新車開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣各車廠開始為2024年作最後衝刺，國產房車TOYOTA Altis推出新油電，電池升級更省油；納智捷n7自10月發表的全新大電池，也即將在11月拚首度交車；台灣速霸陸WRX由日本原廠親自操刀，推出動感的STI外觀視覺運動款！

▲TOYOTA Altis推新年式油電升級，售價凍漲。

TOYOTA Altis新年式上架維持85.5萬起（連結），新年式重點放在油電電池升級，跟上Corolla Cross腳步，以全新的鋰電池取代舊款的鎳氫電池，其鋰電池具備體積小、輕量化優勢，讓新油電TOYOTA Altis來到25.3km/L平均油耗，比過去的24.1km/L進步更有感。

▲納智捷n7長續航預計11月開始交車。

自10月7日發表後的全新納智捷n7 LR長續航版（連結），採82.74KWh大電池、CCS2規格，具備NEDC 711續航力，共有119.9、124.9、144.9萬三種規格，當時開賣3天就累積千張訂單，即將在11月拚首度交車！

▲WRX STI「赤焰馭望」特仕車新車上市，限量50輛。

台灣新推出的WRX STI「赤焰馭望」特仕車由日本原廠親自打造（連結），換上一身帥氣、肅殺勁裝，全車四周以紅色飾條妝點，提高視覺對比、熱血運動感，其紅色飾條還印上STI專屬銘牌徽飾，細節作工細膩、用心，售價152.8萬，採2.4升渦輪搭配CVT變速箱，擁有275匹馬力。

▲Mazda CX-60即將在11月推出配備升級新年式。

台灣新年式CX-60預計11月上場（連結），針對2.5升自然進氣、3.3升6缸渦輪作配備升級，2.5升動力預計導入全景天窗、駕駛人臉辨識警示系統、電動調整方向盤；3.3升則增加CONNECT-NAVI 原廠衛星導航系統。