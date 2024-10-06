只賣23萬！Nissan改款新休旅開賣　成全球戰略車鎖定TOYOTA神車休旅

▲小改款Nissan Magnite發表！並成為全球戰略車進軍其他市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

過去於印度、南非市場販售的Nissan Magnite，已經釋出最新小改款，印度售價最低折合新台幣23萬就能入手，隨著小改款正式發表，這位高人氣的小休旅已經打算成為全球戰略車，並還有左駕版將陸續進軍其他各大市場！

▲改款新Nissan Magnite宣布將在超過45個國家販售，台灣導入機會大增。

身長不到4米的Nissan Magnite，是品牌高人氣的入門休旅，活潑、動感形象讓不少國家消費者口水直流，原廠表示Nissan Magnite將會推出左駕版，於明年開始將擴大戰區於超過45個國家販售，也就表示接下來TOYOTA Yaris Cross將有新對手了！

▲改款針對車小針美容，車尾變動幅度不大。

小改款新Nissan Magnite雖然入門但一點都不陽春，車頭針對頭燈、水箱護罩整形，並搭配重新設計的16吋鋁圈，營造更有新意的精緻感，而粽色的新車色在陽光顯得更為耀眼、時尚。

▲內裝皮質座椅加上雙色設計，質感表現不陽春。

內裝特別用上棕色、黑色混搭，來與外觀主題呼應，具備8吋多媒體螢幕，相較過去增加實用的無線Apple CarPlay/Android Auto手機連結，並還有數位儀錶，但可惜的是，但在印度市場並無ADAS輔助等相關科技，但其他市場未來不排除會追加。

動力維持1.0升自然進氣與渦輪兩種配置，可搭配5速手排或CVT變速箱，渦輪動力能繳出99匹馬力、16.3公斤米扭力。