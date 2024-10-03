PGO摩特動力「新世代Y-1一體式車架」專利公開！剛性＆穩定性提升

▲PGO摩特動力公開新世代Y-1一體式車架全新專利設計，稱剛性與穩定性都有顯著提升。（圖／翻攝自PGO）

記者張慶輝／綜合報導

PGO摩特動力日前公開「新世代Y-1一體式車架」的全新專利設計，有別於常見的車架結構，Y-1一體式車架採倒Y型設計，提升了結構剛性與穩定性，且簡化了車架結構，也減少了焊接件數量，不過有趣的是，從PGO公布的設計圖來看，後方採用平價機種較常見的單避震設定，顯見這個全新車架可能會用在入門機種上，而非高階運動車款。

▲新車架應是對應入門通勤機種，不過現有的Zan 125（上圖）與Bon 125均為後雙避震設定。（圖／資料照）

新世代Y-1一體式車架採用強化型倒Y式設計，透過左右車架管直接與首管（裝設龍頭與前三角台避震組的那根管）連接，形成一體化配置，藉此提升車架縱向與側向結構剛性與整車穩定性；對此PGO也給出實際數據，相較於傳統龍骨管車架，Y-1車架在首管的縱向剛性提升約30%，側向更是提升了約48%，效果相當顯著。

▲與傳統車架相比，新世代Y-1一體式車架的縱向與側向剛性都有顯著提升。（圖／翻攝自PGO）

除了首管處的剛性提升外，PGO也指出整體結構剛性也有所提升，讓騎士能有更好的穩定性與安全性；另一方面Y-1車架簡化了結構，所以需要焊接的零部件數量也減少，使得生產過程中發生變異的機率降低，生產精度提高的同時，可靠性與耐用性也同時增加。

▲PGO還給出與他廠傳統車架相比的數據，顯示新世代Y-1一體式車架的剛性大幅超越對手。（圖／翻攝自PGO）

從PGO給出的電腦設計圖來看，還能發現新世代Y-1一體式車架的另一個優點，那就是機械結構相較傳統車架縮小不少，可望能帶來更好的置物空間表現；不過從圖中也能清楚看到，僅在車架後方左側有避震器的上鎖點，這也意味著新車架應該是對應入門通勤機種，例如現有的Bon 125與Zan 125這兩款車型（儘管這兩者目前也都是後雙避震器），而非高階運動款如Tigra或TIG這種車型等級。