麥拉倫x樂高聯手「打造1:1積木P1超跑」！成品真能開還請F1車手試駕

圖文／鏡週刊

想像一下，一台玩具車不再只是你書桌上的擺飾，而是變成一台可以真實上路、甚至參加賽道的超級跑車！樂高與英國超跑品牌麥拉倫聯手打造了一台1:1比例的實物大小「樂高麥拉倫P1」，這輛重達1,220公斤的車不僅能開，還能跑！是不是聽起來就讓人心跳加速？

樂高麥拉倫P1使用了超過34萬2,000個樂高積木拼裝而成，光是拼這台車就已經是個龐大的工程。但她不僅僅是個靜態模型，更驚人的是，她還搭載了電動馬達，實際上可以達到時速64公里，讓你真真切切體驗在賽道上馳騁的感覺。這次他們找來了F1車手蘭多·諾里斯來駕駛這輛樂高超跑，他甚至在著名的銀石賽道上進行試駕，展示了這輛車的真正潛力。你能想像嗎？一輛樂高積木組成的車，真的可以像麥拉倫P1一樣在賽道上飛馳！

這次的專案可是大手筆，樂高團隊花了超過8,300個小時才將這台樂高麥拉倫P1拼裝完成。23名來自樂高和麥拉倫的專家齊心協力，使用了393種不同的樂高零件，甚至還為這台車量身訂做了11種特別零件。雖然車身幾乎是全積木拼成，但這輛車還是融合了部分原廠麥拉倫P1的真實零件，比如車輪和方向盤。這麼細膩的設計與組裝，難怪能吸引F1車手親自上場試駕，這絕對不是一輛只能在櫥窗裡觀看的作品。

▲樂高麥拉倫P1將會展開全球巡迴之旅，並在各大體育賽事中展示。

樂高麥拉倫P1真正讓人驚豔的除了可以駕駛外，還有她的工程複雜度和設計挑戰。轉向系統、懸吊結構全都是用樂高零件重疊打造，並且必須保持足夠的剛性來支撐車體，這對樂高設計團隊來說無疑是一個超級挑戰。P1原型車本身已經是一輛非常緊湊且靈活的超跑，而要將這麼精密的設計轉化成樂高積木版，並保持車輛的可操作性，真的是一個前所未見的工程壯舉。如果有一天你在街頭或賽道上看到這台「樂高麥拉倫P1」，別懷疑，你真的是在看一輛可駕可跑的樂高超跑！



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