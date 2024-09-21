台灣「國產7人座Hyundai Custin」2.0升新動力曝光！生產13輛埋伏筆

▲台灣熱賣的國產Hyundai Custin，有望追加2.0升渦輪新動力！（圖／翻攝自Hyundai、車輛工業公會）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸才剛推出小改款Hyundai Custo，而台灣的Custin似乎也沒閒著，近來在車輛工業公會中悄悄曝光全新2.0升渦輪資訊，於8月生產13輛似乎為未來上市埋下伏筆！

▲新增的2.0升渦輪擁有比1.5升渦輪更充沛的輸出。

目前台灣Hyundai Custin僅有1.5升渦輪單1動力，不過海外的Custo其實另有2.0升渦輪選項，如今在車輛工業公會資料中曝光，說不定台灣原廠未來有意增加2.0升新動力選項。

1.5升渦輪配上8速手自排，繳出170匹馬力、25.8公斤米扭力，而動力更強的2.0升渦輪版本，同樣配置8速手自排變速箱，海外數據來到236匹馬力、36公斤米扭力，相較滿載7人座的情況下，2.0升比起1.5升更能勝任。

▲大陸今年8月剛推出改款新Custo，台灣導入時程未明。

日前大陸剛開賣小改款新Hyundai Custo，帶來新的外型與微幅內裝升級，共有5款車型，人民幣開價17.18～22.08萬，折合新台幣76～98萬。

大陸新Custo外型主要針對車頭修飾，兩側霧燈組取消，換成網狀的進氣孔，與楔形排列的水箱護罩搭配起來，讓新Custo氣勢顯得更威風，也帶來不錯的視覺運動感。