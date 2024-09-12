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改款「新HONDA Civic」日本發表！折合新台幣76萬　台灣預計明年見

▲小改款HONDA Civic日本發表偷藏好料，無限運動款現身！（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA Civic日本發表偷藏好料，無限運動款現身！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然日本小改款HONDA Civic比北美、泰國晚了一些，但日本母國可是藏了不少好料，喜迎小改款新車發表時，日本帶來超帥氣的無限Mugen套件運動款，為HONDA Civic顏值帥氣提升不少！

▲小改款HONDA Civic日本發表偷藏好料，無限運動款現身！（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA Civic日本發表偷藏好料，無限運動款現身！（圖／翻攝自HONDA）

▲汽油頂規可選擇6速手排，懸吊、剎車比標準款經過擁有更好的反應。

日規改款新HONDA Civic外型設計與北美、泰國一致，除了同樣有RS車型外，日本另推出Mugen套件運動款，動力維持1.5升渦輪、2.0升油電2種配置，汽油渦輪開價3,448,500～4,198,700日圓，折合新台幣76～92萬。

值得一提的是，汽油頂規RS是唯一可選擇6速手排車款，原廠表示手排喜美Civic具有退檔補油功能，且更透過專屬的懸吊、轉向調整，以及加大碟盤剎車配置，擁有更豐富的駕馭樂趣。

▲小改款HONDA Civic日本發表偷藏好料，無限運動款現身！（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA Civic日本發表偷藏好料，無限運動款現身！（圖／翻攝自HONDA）

▲無限套件提供鍛造鋁圈、空力套件等營造更熱血的視覺取向。

2.0升油電提供2種車型，開價3,998,500、4,307,600日圓，折合新台幣88、95萬，無限Mugen套件的提供多項空力套件妝點，讓視覺感受更「低趴」、更有侵略氣息，並還有18吋鍛造鋁圈與擾流尾翼等。

1.5升渦輪可繳出182匹馬力、24.5公斤米扭力，2.0升油電為181匹馬力、32.1公斤米扭力，WLTC平均油耗24.2km/L。小改款HONDA Civic已經在北美、泰國、日本等地陸續發表，而台灣市場日前已捕捉到實車，疑似為後續的登台作認證測試，台灣相信明年就有機會看到改款新HONDA Civic！

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