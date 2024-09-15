Land Rover「經典越野老車重生」！挾V8動力挑戰賓士大G

圖文／鏡週刊

如果是經典越野車的愛好者，那麼Land Rover最新推出的Works Bespoke Defender V8 絕對會讓他心動。這款以19萬英鎊（約台幣800萬元）起跳的4x4經典重現，不僅僅是對過去的致敬，更是一場技術與風格的完美融合。當年叱吒風雲的Defender，如今在Land Rover Classic部門的巧手下，再次煥發新生，準備與當今的競爭對手，如Mercedes G-Class一較高下。

Works Bespoke Defender V8 搭載了Land Rover引以為豪的5.0升自然進氣「AJ」 V8引擎，輸出高達405公制馬力（約298千瓦）和515牛頓米的扭力，讓這款經典車型在現代道路上依然充滿力量，在野外挑戰極限時更提供了無與倫比的信心。而為了確保在彎道上的表現更佳，Land Rover為這款車型裝配了Bilstein減震器，以及Eibach彈簧和防傾桿。此外，四活塞的Alcon煞車系統則確保了Works Bespoke Defender V8 能夠迅速且穩定地煞停。

進入車內，Works Bespoke Defender V8同樣注入了現代設計的靈魂。座椅、車門板、車頂內襯和儀表板都經過重新設計，並提供五種不同的皮革選項，在越野時依然能夠享受豪華舒適的內裝。座椅方面，可以選擇偏向舒適性的標準座椅，或者是由Recaro提供的運動型座椅，後者具備更厚的側翼，提供更好的支撐和運動風格的外觀。此外，車內的音響系統也全面升級，配備了3.5吋觸控螢幕，支援衛星導航、DAB數位廣播和藍牙連接，同時保留了Defender一貫的經典風格。

外觀方面，Works Bespoke Defender V8 也同樣令人眼前一亮。亮眼的LED頭燈，配合16或18吋的合金輪圈選項，讓整車更具現代感和攻擊性。同時，Land Rover還提供多種配件供車主選擇，包括側踏板、爬梯和LED照明燈等，可以根據自己的需求和喜好打造專屬的越野車。此外，專屬車色選項更是為那些講究個性的買家提供了更多可能，無論喜歡低調沉穩的色調，還是亮麗張揚的風格，都能找到屬於自己的顏色。Works Bespoke Defender V8 19萬英鎊的起價雖然看似高昂，但對於真正的愛好者來說，這款車所帶來的價值和駕駛體驗，絕對值得投資。Works Bespoke Defender V8 價格從 19萬英鎊（約台幣800萬元）起，這個價格為四座的 90 型號。較大的五座 110 型號起價為 19萬9千英鎊（約台幣820萬元），而七座130車型起價則是 20萬4千英鎊（約台幣858萬元）。



更多鏡週刊報導

【新車登場】震撼心靈！Range Rover Sport SV Edition Two 無法比擬的奢華體驗

【熱血跑魂！嚴選2024最悍運動化車款-06】奢華冒險家！RANGER ROVER P615 SV

【海外車訊】冰與火的試煉！Range Rover Electric極端氣候嚴苛測試中