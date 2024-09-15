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Land Rover「經典越野老車重生」！挾V8動力挑戰賓士大G

圖文／鏡週刊

如果是經典越野車的愛好者，那麼Land Rover最新推出的Works Bespoke Defender V8 絕對會讓他心動。這款以19萬英鎊（約台幣800萬元）起跳的4x4經典重現，不僅僅是對過去的致敬，更是一場技術與風格的完美融合。當年叱吒風雲的Defender，如今在Land Rover Classic部門的巧手下，再次煥發新生，準備與當今的競爭對手，如Mercedes G-Class一較高下。

由 Land Rover Classic 部門製造，Works Bespoke Defender V8盡可能現代化，包括重新設計的底盤、內裝和外觀。

由 Land Rover Classic 部門製造，Works Bespoke Defender V8盡可能現代化，包括重新設計的底盤、內裝和外觀。

由 Land Rover Classic 部門製造，Works Bespoke Defender V8盡可能現代化，包括重新設計的底盤、內裝和外觀。

由 Land Rover Classic 部門製造，Works Bespoke Defender V8盡可能現代化，包括重新設計的底盤、內裝和外觀。

Works Bespoke Defender V8 搭載了Land Rover引以為豪的5.0升自然進氣「AJ」 V8引擎，輸出高達405公制馬力（約298千瓦）和515牛頓米的扭力，讓這款經典車型在現代道路上依然充滿力量，在野外挑戰極限時更提供了無與倫比的信心。而為了確保在彎道上的表現更佳，Land Rover為這款車型裝配了Bilstein減震器，以及Eibach彈簧和防傾桿。此外，四活塞的Alcon煞車系統則確保了Works Bespoke Defender V8 能夠迅速且穩定地煞停。

內裝部分，重新設計的 Defender 座椅、車門板、車頂內襯和儀表板都提供五種不同的皮革選項進行重新包覆。座椅有兩種設計可選：一種強調舒適性，另一種則由 Recaro 提供，具有更厚的側翼和更運動化的外觀。

內裝部分，重新設計的 Defender 座椅、車門板、車頂內襯和儀表板都提供五種不同的皮革選項進行重新包覆。座椅有兩種設計可選：一種強調舒適性，另一種則由 Recaro 提供，具有更厚的側翼和更運動化的外觀。

進入車內，Works Bespoke Defender V8同樣注入了現代設計的靈魂。座椅、車門板、車頂內襯和儀表板都經過重新設計，並提供五種不同的皮革選項，在越野時依然能夠享受豪華舒適的內裝。座椅方面，可以選擇偏向舒適性的標準座椅，或者是由Recaro提供的運動型座椅，後者具備更厚的側翼，提供更好的支撐和運動風格的外觀。此外，車內的音響系統也全面升級，配備了3.5吋觸控螢幕，支援衛星導航、DAB數位廣播和藍牙連接，同時保留了Defender一貫的經典風格。

外觀方面的改動包括更明亮的 LED 頭燈，並提供 16 吋或 18 吋合金輪圈可選。還有多種配件可供選擇，如側踏板、爬梯和 LED 照明燈。Land Rover 也提供專屬車色選項，讓買家能夠選擇任何他們喜歡的顏色。

外觀方面的改動包括更明亮的 LED 頭燈，並提供 16 吋或 18 吋合金輪圈可選。還有多種配件可供選擇，如側踏板、爬梯和 LED 照明燈。Land Rover 也提供專屬車色選項，讓買家能夠選擇任何他們喜歡的顏色。

外觀方面的改動包括更明亮的 LED 頭燈，並提供 16 吋或 18 吋合金輪圈可選。還有多種配件可供選擇，如側踏板、爬梯和 LED 照明燈。Land Rover 也提供專屬車色選項，讓買家能夠選擇任何他們喜歡的顏色。

專屬車色選項更是為那些講究個性的買家提供了更多可能。

外觀方面，Works Bespoke Defender V8 也同樣令人眼前一亮。亮眼的LED頭燈，配合16或18吋的合金輪圈選項，讓整車更具現代感和攻擊性。同時，Land Rover還提供多種配件供車主選擇，包括側踏板、爬梯和LED照明燈等，可以根據自己的需求和喜好打造專屬的越野車。此外，專屬車色選項更是為那些講究個性的買家提供了更多可能，無論喜歡低調沉穩的色調，還是亮麗張揚的風格，都能找到屬於自己的顏色。Works Bespoke Defender V8 19萬英鎊的起價雖然看似高昂，但對於真正的愛好者來說，這款車所帶來的價值和駕駛體驗，絕對值得投資。Works Bespoke Defender V8 價格從 19萬英鎊（約台幣800萬元）起，這個價格為四座的 90 型號。較大的五座 110 型號起價為 19萬9千英鎊（約台幣820萬元），而七座130車型起價則是 20萬4千英鎊（約台幣858萬元）。


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關鍵字：LandRoverDefenderV8Classic越野車休旅車汽車新車經典車JLR

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