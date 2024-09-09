保時捷特殊願望計畫「打造專屬於你的911」！從內到外都能夢想成真

圖文／鏡週刊

每個人心中都有一輛夢幻跑車的樣子，有的人喜歡性能強悍的賽車風，有的人偏愛豪華舒適的巡航車，但無論是哪種風格，能夠擁有一輛真正屬於自己的車，那才是終極目標。就像保時捷的Sonderwunsch（特殊願望）計劃般，讓車主有機會親手打造屬於自己的911 Speedster，延續夢想和個性。

▲保時捷Sonderwunsch（特殊願望）計劃獨家訂製911 Speedster夢幻逸品

從概念到實現，Sonderwunsch計劃的每一步驟都充滿了技術挑戰和創新突破，Luca Trazzi的911 Speedster便是這樣一個例子。1962 年出生於義大利維羅納的Luca Trazzi，是一位才華洋溢的建築師和工業設計師。他年輕時即榮獲 Carlo Scarpa 獎，並曾與建築大師 Aldo Rossi 攜手合作十五年，擔任其重要夥伴與助理。為了實現這位設計師的夢想，保時捷的工程團隊首先進行了全面的技術評估，確定了實現他的設計構想所需的各項技術要求。整個過程中，工程師們不僅需要改造車體結構，還必須重新設計空氣動力學部件，以適應Speedster獨特的敞篷設計。這包括加強車身剛性、最佳化風阻，甚至重新設計轉向和懸吊系統，以確保即使在高速駕駛時也能提供穩定的操控性。

車輛的內外部設計更是技術與藝術的結晶。這輛911 Speedster的製作過程中，保時捷團隊使用了最先進的3D建模技術和風洞測試，反覆調整設計以確保每個部件的完美匹配。外觀上，Otto Yellow的專屬塗裝不僅僅是視覺上的一大亮點，還需經過多層噴塗和烤漆工藝，以確保顏色的深度和耐久性。內裝部分，使用碳纖維材料不僅減輕了車重，更提升了車輛的運動性能。而皮革與縫線的選擇則完全由客戶決定，每一針一線都體現了對細節的極致追求。技術團隊還特別為這款車輛開發了全新的資訊娛樂系統，確保車主在享受經典駕駛樂趣的同時，也能擁有現代科技的便利。

通過這樣的技術細節和創作過程的深入描述，我們不難看出，Sonderwunsch計劃遠不止於個性化設計，更是保時捷工程師和設計師們不懈追求創新和卓越的結果。每一輛通過這個計劃打造的車型，都是獨一無二的藝術品，也是技術和創意的巔峰結晶。對於那些夢想擁有真正屬於自己的跑車的人來說，Sonderwunsch計劃提供了實現這一夢想的最佳途徑。



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