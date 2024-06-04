250萬起、最高漲7.5萬！台灣「新年式Audi A5四門轎跑」升級配備開賣

▲台灣新年式A5 Sportback開賣，售價小漲、配備升級。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi開賣帥氣的新年式A5 Sportback，漲幅3.5～7.5萬，新年式A5 Sportback配備升級、外觀更帥氣，提供3車型售價250萬起。

▲新年式A5 Sportback外觀配備升級，營造更帥氣的跑格感。

新年式A5 Sportback維持40 TFSI享馭版、40 TFSI S line運動版、45 TFSI quattro S line運動版等3款車型，售價小漲3.5～7.5萬，分別為250、263、316萬，新年式針對外觀配備進行升級，讓視覺更精緻、更帥氣。

40 TFSI S line 與45 TFSI quattro S line 車型同步升級黑色風格外觀套件，分別換上19吋Audi Sport 鋁合金輪圈與20吋Audi Sport鋁合金輪圈，車艙亦換上S line內裝套件勁裝配備，搭配Frequency Dinamica菱格紋 / 真皮混搭跑車座椅、黑色頂篷與專屬S line迎賓踏板，由內到外營造運動跑格氣息，展現更進階的運動轎跑魅力。

▲動力搭載2.0升渦輪結合12V輕油電。

全車系皆搭載2.0升4缸渦輪增壓引擎，搭配12V輕油電系統，提供充沛順暢的動能輸出；Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組(含動態指示方向燈 )、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus與完整主被動安全輔助系統皆列為標準配備，給予優質駕乘享受。