ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

250萬起、最高漲7.5萬！台灣「新年式Audi A5四門轎跑」升級配備開賣

▲台灣新年式A5 Sportback開賣，售價小漲、配備升級。（圖／翻攝自Audi）

▲台灣新年式A5 Sportback開賣，售價小漲、配備升級。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi開賣帥氣的新年式A5 Sportback，漲幅3.5～7.5萬，新年式A5 Sportback配備升級、外觀更帥氣，提供3車型售價250萬起。

▲台灣新年式A5 Sportback開賣，售價小漲、配備升級。（圖／翻攝自Audi）

▲新年式A5 Sportback外觀配備升級，營造更帥氣的跑格感。

新年式A5 Sportback維持40 TFSI享馭版、40 TFSI S line運動版、45 TFSI quattro S line運動版等3款車型，售價小漲3.5～7.5萬，分別為250、263、316萬，新年式針對外觀配備進行升級，讓視覺更精緻、更帥氣。

40 TFSI S line 與45 TFSI quattro S line 車型同步升級黑色風格外觀套件，分別換上19吋Audi Sport 鋁合金輪圈與20吋Audi Sport鋁合金輪圈，車艙亦換上S line內裝套件勁裝配備，搭配Frequency Dinamica菱格紋 / 真皮混搭跑車座椅、黑色頂篷與專屬S line迎賓踏板，由內到外營造運動跑格氣息，展現更進階的運動轎跑魅力。

▲台灣新年式A5 Sportback開賣，售價小漲、配備升級。（圖／翻攝自Audi）

▲動力搭載2.0升渦輪結合12V輕油電。

全車系皆搭載2.0升4缸渦輪增壓引擎，搭配12V輕油電系統，提供充沛順暢的動能輸出；Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組(含動態指示方向燈 )、12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus與完整主被動安全輔助系統皆列為標準配備，給予優質駕乘享受。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantRS 7 SportbackA5 Sportback

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

台灣國產房車快陣亡！ Altis連續4月掛牌未破千、Lancer今年停產

台灣國產房車快陣亡！ Altis連續4月掛牌未破千、Lancer今年停產

比台灣便宜82萬！特斯拉新Model 3性能版大陸開賣　折合新台幣150萬

比台灣便宜82萬！特斯拉新Model 3性能版大陸開賣　折合新台幣150萬

速霸陸美規新WRX tS亮相！升級電子懸吊、儀表還配Recaro桶椅

速霸陸美規新WRX tS亮相！升級電子懸吊、儀表還配Recaro桶椅

福斯「新年式Golf R」釋預告　升級12.9吋螢幕、動力還可能更大！

福斯「新年式Golf R」釋預告　升級12.9吋螢幕、動力還可能更大！

【周焦點】MG、BMW電動車6月見　納智捷n7預購再開　保時捷新車發表

【周焦點】MG、BMW電動車6月見　納智捷n7預購再開　保時捷新車發表

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366