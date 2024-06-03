▲國人機車購買選擇意向大調查結果出爐　超帥外型＋合理價格大家都想買

▲國人機車購買選擇意向大調查結果出爐。

消費中心／綜合報導

機車作為台灣人重要的代步工具，除了穩定可靠以外，還有許多面向都會是選購時的考量重點，近期《ETtoday民調雲》就進行了「國人機車購買選擇意向大調查」，於2024/5/16至2024/5/21期間針對18歲至29歲男性進行調查，回收有效樣本數1,079份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.98%。

▲18-29歲男性選購機車時非常重視機車外型，且7成願意為外型提高預算。

調查結果顯示,在選購機車時外型是極度關鍵的考慮指標，高達97.7%的年輕男性認為外型是非常重要的, 96.5%的年輕男性會重視機車的流線感與整體性, 90.6%的年輕男性會考量機車的帥氣度。甚至有超過7成願意為了外型提高預算，另外性能、加速反應與快速啟動也是多數人所重視的特點，另外也有近9成的人重視新配備與新科技，這充分顯示除了「眼緣」的感性因素外，「機能」的理性因素也在購車決策過程中，佔了相當高的關鍵比例。

▲機車引擎動力與速度感也是年輕男性重視的原因。

至於品牌力項目調查中則由三陽SYM囊括拿下了「優先考慮購買的機車品牌」、「外型最出眾的機車品牌」、以及「價格最合理的機車品牌」等3大項目的冠軍，這也解釋了為何三陽SYM能成為當今的「市佔率No.1」！

▲三陽SYM在此次調查中拿下「外型最出眾的機車品牌」，從近期推出的新一代DRGBT上，就能看到特色鮮明的東方龍仿生元素設計，更榮獲德國紅點設計獎，首次在海外亮相時更是引起熱烈討論。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

從上述調查結果中，就不難發現為何三陽SYM能以超過4成的佔比，拿下「外型最出眾的機車品牌」以最多人在意的外型來說，三陽SYM這幾年就推出不少搶眼出眾的車款，像是近期剛推出的新一代DRGBT，不僅成為首款斬獲德國紅點設計獎的台灣機車，其鮮明的東方龍仿生元素，更是在2023年11月米蘭車展首度亮相後，就立即引發車迷的熱烈討論，而且帥氣造型不只是好看，更實際融入了空力套件設計，有效減少高速騎乘時的風阻，另外全新頭尾燈設計，更是讓人一眼就能留下深刻印象，並有著完美的照明效果與夜間行車辨識度。

▲新一代DRGBT的動力提升至16匹最大馬力，不僅成功超越自己，面對排氣量更大的它廠車款也能輕鬆勝出。

除了好看以外，新一代DRGBT的性能表現也相當出眾，透過全新設計且進氣道優化的汽缸頭、散熱精進與低阻力工程、還有首次採用的Hyper-SVIS全域可變進氣系統，讓新一代DRGBT再次進化，最大馬力提升至16.0匹，扭力也來到1.54公斤米，平均油耗還進步至一級的43.8km/L，不僅成功超越自己，甚至面對它廠排氣量更大的同級車款時，都能在0-800公尺加速內領先8個車身，也難怪三陽SYM會以38.6%的高分，成為民眾心中「優先考慮購買的機車品牌」。

▲全方位的豐富配備加上合理定價策略，更是讓三陽SYM拿下「價格最合理的機車品牌」。

新一代DRGBT在配備上同樣誠意滿滿，像是更容易閱讀且熱血的VA龍脊儀表，標配Keyless免鑰匙系統、QC3.0快速充電與駐車警示燈等，都為騎士帶來舒適的用車體驗，Bosch 10.3代ABS防鎖死煞車與TCS循跡防滑系統，更是最大程度減少各種狀況下打滑失控的風險，而三陽SYM獨家的零後仰懸吊系統、零噪音零污染怠速熄火系統、ZRSG零延遲啟動系統，新一代DRGBT也通通都有，在如此豐富的配備加持下，最終讓三陽SYM以39.2%拿下「價格最合理的機車品牌」，完全是實至名歸。