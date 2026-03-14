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【周焦點】國產休旅最低60萬有找 韓系小休旅上市 Kia改款新車接單

▲本周有不少國民新車搶版面！Nissan、Hyundai、Kia互相較勁。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲本周有不少國民新車搶版面！Nissan、Hyundai、Kia互相較勁。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2026年第一季即將結束，本周有不少車廠持續推新車搶市，Nissan為Kicks、Sentra推出新的車型編成，舊換新優惠59.9萬起；Hyundai推出北歐風格Venue特仕車；kia則帶來改款新Stonic，本周開始接單！

▲本周有不少國民新車搶版面！Nissan、Hyundai、Kia互相較勁。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲國產Kicks、Sentra本周推新車型，升級同級少見的通風座椅。

大改款還要再等等！台灣Nissan Kicks、Sentra先推全新車型活絡戰力（連結），Kicks、Sentra推出全新櫻花SAKURA車型，升級不少質感配備，Kicks搭配舊換新59.9萬起、Sentra 68.5萬起！

▲本周有不少國民新車搶版面！Nissan、Hyundai、Kia互相較勁。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲台灣Nissan表態今年會有美規車規劃，另還有2款新車即將上市。

除了持續為國產車持續添戰力外，台灣Nissan今年也有不少重點規劃（連結），至少有5款新車蓄勢待發，甚至更再度積極表態爭取更多美規車登台，今年重點有全新Qashqai e-Power油電休旅，另外1款是主力車型X-Trail即將在台推改款。

▲本周有不少國民新車搶版面！Nissan、Hyundai、Kia互相較勁。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Venue推出「Nordic北歐版」！搭配舊換新69.9萬。

Hyundai南陽實業為旗下入門小休旅Venue推出「Nordic北歐版」（連結），除了在內外換上專屬配色之外，也升級了2項安全科技，進一步提升防護機能；南陽為Venue Nordic北歐版開出79.9萬的建議售價，並可享有政府貨物稅最高10萬元補助。

▲本周有不少國民新車搶版面！Nissan、Hyundai、Kia互相較勁。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲Kia Stonic即將上市！接單售價89.9萬，舊換新79.9萬。

韓國車除了Hyundai，Kia今年動作也不小，本周宣布改款新Stonic開始接單（連結），舊換新售價79.9萬、單1車型，全新改款Stonic可說是誠意十足，外觀整容更好看，內裝大換新座艙更科技化，搭載1.0升渦輪搭配48V輕油電，強打省稅、省油低入手門檻。

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