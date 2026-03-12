開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA！HONDA拿下最耐操國民車排行

▲美國資料統計！好養好顧的平價車竟是HONDA Civic。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

好養好顧的國民車，大家第一印象肯定是牛頭牌TOYOTA，不過近期美國汽車研究機構透過大數據分析，找出7款價格低於3萬美元，使用壽命表現優異的車型，其中由HONDA Civic拿下整體表現第一名，冠軍竟然不是TOYOTA！

▲HONDA Civic拿下好養好顧親民代表！在北美主力市場受到不少青睞。

受到原物料、貨運成本、能源衝擊等影響下，近年全球車價不斷上漲，新車價格門檻持續墊高。2025年美國新車平均售價已首次突破5萬美元（約158萬元新台幣），讓不少消費者購車壓力大增，不過即使在車價上揚的情況下，市場上仍然存在不少「價格親民又耐開」的車款。

美國汽車研究機構《iSeeCars》透過大數據分析，找出7款價格低於3萬美元、但使用壽命表現優異的車型，其中由HONDA Civic拿下整體表現第一名。

在排行榜中，HONDA Civic以預估13.5年的使用壽命奪下第一名，平均售價約2萬7768美元（約88萬元新台幣），換算每年的平均用車成本約2058美元，是榜單中最具性價比的車型，HONDA Civic長年以來以可靠度與耐用度聞名，也因此成為不少家庭或年輕族群的首選，而台灣市場目前正販售最新一代，售價127.9萬。

▲TOYOTA Corolla拿下亞軍第二名。

第二名則是同樣擁有耐用口碑的TOYOTA Corolla，在台灣稱Altis，平均售價約2萬5423美元（約80萬元新台幣），預期壽命約11.3年，每年平均使用成本約2258美元。長期以來Corolla在全球市場以可靠、省油著稱，因此也被視為「耐開代表」之一。

第三名為福斯Volkswagen Jetta，預期壽命約11.5年；第四名是速霸陸Subaru Impreza，平均壽命約11年，榜單第五名為三菱Outlander Sport，第六名是Hyundai Elantra，第七名則為Mazda3。

這份榜單多半由入門平價車款組成，其中超過一半台灣都有販售，顯示即使在車價不斷攀升的時代，只要選對車型，仍然能找到高CP值選擇，對於希望長期持有、降低養車成本的消費者來說，這類車款仍然是市場中最務實的購車選項。

美國汽車研究機構《iSeeCars》耐操國民車排行