TOYOTA「大改款7人座休旅」即將發表！外型更霸氣、空間更大更舒適

▲下一代TOYOTA Fortuner於泰國展開測試！已經開始上市倒數。（預想圖／翻攝自《kolesa.ru》）

記者徐煜展／綜合報導

繼9代Hilux於去年發表後，作為雙生平台的TOYOTA Fortuner下一代已經展開測試，隨著測試車近期在泰國被捕捉到，海外已釋出最新預想圖，讓外界提前一窺下一代Fortuner可能樣貌，從目前測試車與預想圖來看，下一代Fortuner不只外型更加粗獷，內裝、空間也會大幅升級！

▲台灣目前還無新一代TOYOTA Hilux消息，但海外各地市場Hilux、Fortuner已經有陸續改款規劃。

台灣有在賣的TOYOTA Hilux目前還無第9代大改款消息，不過下一代TOYOTA Fortuner已經在海外蓄勢待發，預計今年就會發表問世。從最新預想圖來看，新一代Fortuner車頭外型採用Hilux設計，大型六角形水箱護罩，內部蜂巢水箱罩搭配更銳利的分離式LED頭燈，整體視覺明顯更具侵略感。

車側依舊維持Fortuner一貫的高腰線與方正輪廓，強化越野氣勢；而車尾則預計採用重新設計的尾燈組。配備上，新Fortuner將導入12.3吋數位儀表與12.3吋中控螢幕，整體科技感大幅提升，同時也會強化連線功能與OTA更新。

在配備方面，預計會加入更多主動安全科技，例如自動跟車、車道維持與碰撞預警等功能，導入最新TSS駕駛輔助系統，補足現行Fortuner在科技配備上的不足。