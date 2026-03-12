「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

▲日本媒體稱已目擊下一代Corolla已經展開測試！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年日本東京車展，TOYOTA帶來全新的Corolla概念車，已經為下一代大改款埋下最大伏筆，日前再度傳來關鍵消息，日本消息表示，下一代Corolla已經現身富士賽道做測試，從時程來看，下一代Corolla最快今年就會發表！

▲下一代Corolla概念車展現更帥的侵略氣息，有望作為13代量產車雛型。

第13代TOYOTA Corolla絕對是接下來車迷期待重點車款，隨著Camry、RAV4主力車款都已釋出下一代，今年Corolla派出大改款13代機率相當高。事實上，從去年東京車展概念車得知，新Corolla蛻變更帥、更有侵略性的四門轎跑。

下一代新車仍將採用TOYOTA的TNGA平台進一步強化車身剛性與懸吊調校，以兼顧舒適性與操控表現，為Corolla系列注入更強烈的運動基因。動力上將搭載品牌正在開發的全新1.5升引擎，結合最新世代油電技術，強調提升動力輸出與燃油效率表現。

目前TOYOTA尚未對外公布具體上市時間，但隨著概念車、測試車相繼現身，第13 代Corolla最快今年上市，這一代不僅是產品世代更新，更代表TOYOTA在品牌形象與技術路線上的重要轉折。