「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

▲TOYOTA Yaris Cross新年式推多款升級套件！展現不輸RAV4的殺氣。（圖／翻攝自Modellista）

記者徐煜展／綜合報導

最新在日本開賣的新年式TOYOTA Yaris Cross，不僅在外觀造型加入更具動感的設計元素，同時原廠御用改裝廠也趁勢推出多款升級套件，讓這款「跨界小鴨」展現更鮮明的個性與質感，帥氣殺氣一點都不輸老大哥RAV4。

▲Modellista提供2種風格套件，新台幣7萬有找。

TOYOTA御用改裝品牌 Modellista也同步推出專屬外觀升級套件，透過前後保桿空力飾件、側裙與細節鍍鉻裝飾等設計，進一步強化運動氣息，同時提升整體精緻度，為Yaris Cross帶來更接近精品休旅的視覺效果。

Modellista提供Advance Robust、Elegant Ice兩種套件車型，分別開價32.45、33.88萬日圓，折合新台幣分別為6.6、6.9萬左右。

▲內裝材質配色也相當豐富，Modellista加持更有質感。

車室部分則延續新年式方向，而Modellista則透過內裝材質與配色的調整，提供棕色木紋與黑色木紋兩種中控台與車門飾板選擇，並可搭配霧銀或紅色的排檔座與空調出風口飾環，替座艙營造出帶點復古質感的豪華氛圍。