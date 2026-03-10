ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA Altis海外推「新入門款更便宜」！TSS、電子手剎車讓台灣好羨慕

▲泰國為TOYOTA Altis追加新油電入門款，全力衝刺油電銷售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA在泰國市場推出新年式Corolla Altis，這次最大重點是替油電車型新增入門版本HEV Smart，讓想入手油電Altis的消費者有更親民的選擇。新年式重點入門款油電開價94.9萬泰銖，折合新台幣約94萬左右！

▲泰國新年式1.8升汽油回歸，且油電追加入門款更便宜。

泰規Corolla Altis在原有的HEV GR Sport、HEV Premium油電雙車型，新年式新增HEV Smart，HEV Premium開價100.9萬泰銖，如今HEV Smart新車型上市，將入手門檻壓低至94.9萬泰銖。

新加入的HEV Smart進一步降低油電車型門檻，與既有車型形成更完整的產品編成，也讓Corolla Altis在泰國油電房車市場更具競爭力。而原本的1.8升汽油也藉由新年式回歸，僅有90.9萬泰銖單一車型。

▲台灣Atlis遲遲未升級電子手剎車，泰規配備可是相當豐富。

最讓台灣車迷羨慕的是，泰規新年式Corolla Altis導入完整的TSS主動安全科技，包含預警式防護系統、全速域ACC主動車距維持、車道偏離警示與轉向輔助以及自動遠光燈等功能，提升日常行車安全。
同時車內也提供中控觸控螢幕、手機連接功能與電子手煞車等實用配備，兼顧科技感與便利性。

