三菱經典Lancer Sportback要回來了！空間更大、外型更帥與Nissan共用平台

▲三菱以Nissan Leaf打造的全新電動車已經於海外開始測試！將以Lancer Sportback作為新車命名。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

近年不少經典名車都有復活機會，如今又有一款車即將重出江湖，海外捕捉到三菱神秘的掀背測試車，該車其實是以Nissan Leaf平台打造，未來量產上市將以原廠重新註冊的Lancer Sportback作為命名！

▲過去作為經典三菱掀背車系，如今藉由Nissan資源重新復活轉生成電動車。

採五門掀背設定的三菱Lancer Sportback最早在2008年登場，主打更運動化的外型與實用空間，定位介於掀背車與旅行車之間，當年在歐洲市場頗具辨識度。

台灣市場也曾在2013年導入販售，搭載1.8升自然進氣引擎與CVT變速箱，強調年輕化與動感造型。但隨著SUV市場崛起，加上品牌策略轉變，Lancer車系最終逐步退出市場。

Lancer Sportback對許多車迷來說應該相當有感，Lancer車系過去一直是品牌的代表車款之一，從一般房車到高性能版本都累積不少人氣。如今Lancer Sportback有望以電動跨界休旅之姿復活，不僅象徵三菱電動化布局，也等於讓這個經典車名重新回到市場舞台。

▲台灣市場已經有Nissan Leaf導入規劃。

▲台灣市場已經有Nissan Leaf導入規劃。（圖／資料照）

台灣市場上，裕隆日產已經導入Nissan Ariya作為進軍電動車市場的第一步，而過去台灣也有販售過Leaf小掀背，至於國外熱門的Nissan Leaf電動跑旅，台灣想要看到最帥、最新的Leaf還要再等等。

