ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台！今年有5款新車　改款X-Trail要來了

▲Nissan（圖／記者徐煜展攝）

▲裕隆日產副總經理李昌益再拋美規車計劃！今年新車產品相當豐富。（圖／記者徐煜展攝、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan近期動作頻頻，除了為Kicks、Sentra推出全新櫻花主題新車型外，今年重點產品規劃逐漸浮上檯面。裕隆日產透露，今年不僅將導入多款新車，更積極評估美製車款，最快5月就會有美規車型登場，替品牌在台產品線注入新戰力。

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

▲裕隆日產評估美規車登台！是目前最積極表態品牌。

裕隆日產副總經理李昌益在Kicks、Sentra新車發表會表示，隨著台灣政府在2026年2月13日宣布美製車免關稅政策，品牌也迅速展開評估作業，目前已規劃導入5款美製車的可能性，是目前表態最積極的品牌之一。至於其他品牌則是持續觀望等「美規車零關稅」正式拍板。

最快今年5月將舉辦美規車發表活動，正式揭開相關產品布局，而評估導入車款名單預計就是日前透露的Nissan Pathfinder、Frontier、Murano，Infiniti則有QX65。

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲今年可大致推測2款新車身分，全新Qashqai e-Power以及改款X-Trail。

除了美規車布局，Nissan今年在台的新車節奏也相當密集，已經有多達5款新車蓄勢待發，雖然尚未透露新車來歷，但可大膽猜測其他2款新車，1款是台北車展發表的Nissan Qashqai e-Power油電休旅，另外1款是主力車型X-Trail即將在台推改款。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【史上最速現世報】騎士險遭「開門擊落」還被嗆：檢舉我啊！　下秒警察路過網友笑瘋

推薦閱讀

賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

賓士「電動豪華廂型車VLE」正式登場！舒適度超越房車還有大空間

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA！HONDA拿下最耐操國民車排行

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA！HONDA拿下最耐操國民車排行

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台！今年有5款新車　改款X-Trail要來了

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台！今年有5款新車　改款X-Trail要來了

最新文章

賓士電動豪華廂型車VLE正式登場2026-03-12

開10年以上不怕壞、冠軍不是TOYOTA2026-03-12

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億2026-03-12

台灣「英式豪華休旅」新年式開賣2026-03-12

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV42026-03-12

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台2026-03-12

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

賓士AMG GT跑房車大改款內裝曝光2026-03-11

69.9萬起！台灣Nissan「新Sentra、Kicks」開賣2026-03-11

「MG全新休旅預告發表」空間不輸HS2026-03-11

熱門文章

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億2026-03-12

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台2026-03-12

「大改款TOYOTA Corolla要來了」2026-03-12

69.9萬起！台灣Nissan「新Sentra、Kicks」開賣2026-03-11

賓士AMG GT跑房車大改款內裝曝光2026-03-11

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬2026-03-09

「MG全新休旅預告發表」空間不輸HS2026-03-11

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV42026-03-12

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

「MG全新轎跑」現身預告發表2026-03-11

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台！今年有5款新車　改款X-Trail要來了

裕隆日產「美規車零關稅」5月登台！今年有5款新車　改款X-Trail要來了

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

「大改款TOYOTA Corolla要來了」最快今年發表！空間變大、外型更帥更省油

69.9萬起！台灣Nissan「新Sentra、Kicks」開賣　櫻花主題更好看、更美

69.9萬起！台灣Nissan「新Sentra、Kicks」開賣　櫻花主題更好看、更美

賓士「AMG GT跑房車大改款」內裝曝光！全新數位化座艙性能味更濃

賓士「AMG GT跑房車大改款」內裝曝光！全新數位化座艙性能味更濃

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「TOYOTA全新轎跑接單」新台幣69萬！空間比Camry更大更便宜

「MG全新休旅預告發表」空間不輸HS！瞄準家庭買家今年開賣

「MG全新休旅預告發表」空間不輸HS！瞄準家庭買家今年開賣

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366