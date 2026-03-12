裕隆日產「美規車零關稅」5月登台！今年有5款新車　改款X-Trail要來了

▲裕隆日產副總經理李昌益再拋美規車計劃！今年新車產品相當豐富。（圖／記者徐煜展攝、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan近期動作頻頻，除了為Kicks、Sentra推出全新櫻花主題新車型外，今年重點產品規劃逐漸浮上檯面。裕隆日產透露，今年不僅將導入多款新車，更積極評估美製車款，最快5月就會有美規車型登場，替品牌在台產品線注入新戰力。

▲裕隆日產評估美規車登台！是目前最積極表態品牌。

裕隆日產副總經理李昌益在Kicks、Sentra新車發表會表示，隨著台灣政府在2026年2月13日宣布美製車免關稅政策，品牌也迅速展開評估作業，目前已規劃導入5款美製車的可能性，是目前表態最積極的品牌之一。至於其他品牌則是持續觀望等「美規車零關稅」正式拍板。

最快今年5月將舉辦美規車發表活動，正式揭開相關產品布局，而評估導入車款名單預計就是日前透露的Nissan Pathfinder、Frontier、Murano，Infiniti則有QX65。

▲今年可大致推測2款新車身分，全新Qashqai e-Power以及改款X-Trail。

除了美規車布局，Nissan今年在台的新車節奏也相當密集，已經有多達5款新車蓄勢待發，雖然尚未透露新車來歷，但可大膽猜測其他2款新車，1款是台北車展發表的Nissan Qashqai e-Power油電休旅，另外1款是主力車型X-Trail即將在台推改款。