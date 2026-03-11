69.9萬起！台灣Nissan「新Sentra、Kicks」開賣　櫻花主題更好看、更美

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan今（11）日宣布推出全新「SAKURA」車型，為旗下兩款主力國產車Nissan Kicks與Nissan Sentra導入櫻花主題新車，不同於過去常見的限量特仕車操作，此次SAKURA版本將直接納入常態販售車型編成，取代現行部分版本，成為未來市場主力之一。

▲外觀加入櫻花主題彩繪貼紙，來與日本作呼應。

Kicks、Sentra櫻花主題各提供3款車型，售價分別為69.9萬起、78.5萬起， 都能再搭配10萬舊換新補助。從外觀設計來看，SAKURA車型最大亮點就是加入櫻花主題元素，透過車身櫻花花瓣圖樣彩繪，為整體造型增添日系風格辨識度，也呼應品牌源自日本的文化意象，整體車身造型與內裝並未更動，主要是透過視覺設計營造不同的風格氛圍。

▲兩款新車各有3款等級，取代過去變成新的車型。

以Nissan Sentra SAKURA為例，原廠主打「省油、安全、顏值」三大特色，車體採用最高1470MPa高剛性鋼材，並搭載Nissan ProPILOT智行安全系統，提供Level 2等級主動駕駛輔助，同時也獲得TNCAP五星安全評價。在配備編成方面，初綻版、盛綻版與極綻版三種車型中，盛綻版升級TAKUMI匠人皮革座椅，極綻版則進一步提供雙前座通風座椅與運動化外觀套件，包括前下擾流、側裙與擾流尾翼等設計。

至於Nissan Kicks SAKURA同樣維持三車型編成，其中盛綻版導入TAKUMI匠人皮革座椅材質，極綻版則加入雙前座通風座椅等升級配備，原廠也同步推出全新「鉑耀灰」車色，替整體車系帶來更具質感的選擇。

為慶祝SAKURA車型上市，Nissan也推出限時購車優惠，即日起至3月底前於展示中心試乘Kicks或Sentra SAKURA車型，可獲得限量品牌聯名悠遊卡；購車則提供首年低月付3,888元分期方案以及2萬元配件金等優惠。

值得注意的是，Kicks、Sentra其實在海外市場都已經迎來新世代大改款更新，目前台灣市場對於這兩款車的改款或大改款導入時程仍未有明確規劃，在新世代產品尚未確定導入之前，透過櫻花主題新車型維持市場熱度，除了呼應日本文化意象，也有望在春季檔期帶動話題，替Nissan現行產品線延續關注度。

