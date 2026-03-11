新Kia Stonic試駕！低稅金、高油價時代小確幸 升級誠意等同大改款

▲Kia Stonic換新誠意幅度堪稱大改款等級！配備有料又豐富。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在油價、萬物高漲年代，一台省油又好開的小型跨界SUV，對不少通勤族來說簡直是難得的「小確幸」，而Kia旗下入門跨界休旅Stonic堪稱是代表之一，台灣終於迎來最新改款，從外觀、座艙科技到安全配備，整體升級幅度幾乎可說接近大改款等級，尤其1.0升動力低稅金門檻，加上輕鬆突破20km/L的平均油耗表現，省油、好養韓系小休旅不容錯過！

▲類封閉水箱護罩搭配炯炯有神全新燈組，遠看更有EV3電動車錯覺。

改款新Stonic導入Kia近年主打的家族化設計語彙，風格與品牌電動車如EV3、EV9等新世代車款有不少共通點，整體線條更加俐落，科技感也明顯提升。車頭換上全新的Star Map LED燈組設計，搭配垂直排列的Vertical LED頭燈與更具辨識度的日行燈，讓整體視覺更接近品牌電動車的燈光語彙。

改款Kia Stonic目前精簡成1款車型，以89.9萬預售價接單，可搭配舊換新補助79.9萬入手，正式售價將在3月18日揭曉。

▲尾燈設計同樣醒目，夜間辨識度極高。

尾燈部分同樣採用全新LED光型設計，夜間辨識度相當高，再搭配新設計的雙色鋁圈與跨界防刮飾板，整體視覺更顯動感，也讓Stonic不再只是可愛的小型SUV，而是多了一些潮流與運動氣息。雖然車身輪廓並未大幅修改，但透過燈組與細節重新設計，成功營造出截然不同的氣質。

▲座艙設計更有科技感，尤其雙12.3吋螢幕座艙在入門小休旅更是少見的誠意。

內裝的改變就真的可以用接近大改款來形容，車艙介面全面翻新，最吸睛的地方莫過於全新的雙12.3吋數位座艙配置，包含12.3吋數位儀表與12.3吋多媒體觸控螢幕，大幅提升整體科技氛圍。螢幕整合度相當高，資訊顯示清晰，操作邏輯也十分直覺。

▲車內大量運用紋理、格紋飾板穿插，淡化其他品牌小休旅常有的陽春感。

▲64色氣氛燈相當加分，多媒體系統並能支援無線Apple Carplay。

除了數位化介面外，車室細節也同步升級，例如加入64色氣氛燈、新式雙幅式皮質多功能方向盤、紋理內飾板等設計，整體質感與視覺氛圍都有明顯進化。

▲座椅採複合材質用料，貪心許願想要有皮質＋電動調整。

▲改款重點導入電子手剎車，在科技感、實用性兼具，視覺更美觀俐落。

電子式手煞車EPB與Auto Hold功能的導入也是改款重點，過去採手拉柄傳統手剎車，如今電子手剎車加入後不僅提升便利性，也讓中央鞍座設計更加簡潔，整體科技感與使用便利度都更出色。

▲ACC、LKA都支援全速域，操作按鍵集中在方向盤左側，使用直覺好上手，系統對於車速、距離掌控讓人安心。

安全配備有感進化，變得更聰明成為全車乘客行車安全守護們，導入完整的Drive Wise智慧駕駛輔助系統，包含SCC智慧巡航控制系統（全速域）、LFA車道維持輔助、LKA車道修正輔助、FCA前方主動防撞輔助、BCA盲點防撞輔助、RCCA後方交通防撞警示以及SEW後方來車安全警示等多項主動安全科技。

系統達到Level 2半自動駕駛輔助等級，其中最實用的就是全速域ACC搭配車道維持功能，在高速公路或長途巡航時能大幅減輕駕駛負擔，對於定位在8字頭的小型SUV而言，提供完整的主動安全配備，確實相當有競爭力。

▲動力維持1.0升渦輪搭配48V輕油電，低稅金又省油。

新Stonic維持熟悉的1.0升渦輪引擎搭配48V輕油電系統，搭配7速雙離合器變速箱，最大綜效輸出為115匹馬力、扭力達20.4公斤米，帳面數據並不算突出，實際開起來卻有不錯的靈活感，渦輪本身在低轉速就能提供充足扭力，再加上48V系統在起步與加速時提供輔助，使得整體加速感比想像中更輕快。

在市區低速行駛時，動力反應相當輕盈，不會出現小排氣量引擎常見的遲滯感，此外輕油電系統也具備動能回收與滑行功能，可在減速或巡航時回收能量，進一步提升燃油效率，目前尚未公布改款後的最新油耗數據，不過改款前平均油耗達到24.5km/L，在同級距SUV之中表現相當出色。在高油價時代，Stonic油耗表現無疑讓人相當有感。

▲中低速域相當暢快，加上靈巧的尺碼，在灣中山路表現仍有幾分操控樂趣。

受惠靈巧的車身尺碼，加上調校得宜的底盤配置，Stonic在山路上依然能帶來不錯的操控感，方向盤轉向靈活，車頭反應迅速，過彎時車身側傾控制得宜，不會有傳統SUV常見的笨重感，搭配輕快的動力輸出，在蜿蜒山路中反而能帶來幾分小鋼砲般的駕馭樂趣。也正因為車身不大，無論是市區穿梭或停車都相當輕鬆，對於新手、女性族群來說非常友善。