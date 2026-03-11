ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「MG全新休旅預告發表」空間不輸HS！瞄準家庭買家今年開賣

▲MG全新休旅預告今年發表！新車命名MG 4X。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新休旅預告今年發表！新車命名MG 4X。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG持續加速新能源車布局，預告即將推出全新電動休旅MG 4X，新車可視為放大版的MG4，新車將主打大空間電動SUV定位，從尺碼、空間目測直逼油車HS，為這款新車帶來最具話題性的賣點。

▲MG 4X比MG4更大！尺碼目測接近HS。

▲MG 4X比MG4更大！尺碼目測接近HS。

MG 4X產品定位比MG4大上一號，目測逼近中型SUV，明顯朝家庭實用取向，新車預期在後排乘坐與行李廂機能上都有大幅優化，希望能讓MG 4X擁有不輸傳統燃油SUV車室空間。

MG 4X外型設計走的是新能源車常見的簡潔科技風格。車頭採用封閉式前臉設計，搭配細長LED頭燈與俐落線條，使整體看起來更具未來感，車側線條相當平直，搭配懸浮式車頂設計，不僅提升視覺質感，也有助於營造更寬敞的車室感受。

▲MG全新休旅預告今年發表！新車命名MG 4X。（圖／翻攝自MG）

▲MG全新休旅預告今年發表！新車命名MG 4X。（圖／翻攝自MG）

▲車內細節尚未公開，但預期會加入與OPPO合作的車載系統。

座艙部分目前尚未完整公開，MG 4X將導入最新智慧座艙系統，包括大尺寸中控觸控螢幕、數位儀表與車聯網功能，並搭配多項駕駛輔助系統，以提升科技與便利性。

在動力方面，MG 4X提供不同電池容量版本，推測其續航里程有望落在500～600公里級距，以滿足日常通勤與長途出行需求，不排除會有品牌最新主打的固態電池版本，帶來續航更長、充電更快的長續航車型。

