399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

▲Range Rover、Range Rover Sport雙休旅在台開賣新年式！部分車型升級配備。（圖／翻攝自JLR）

記者徐煜展／綜合報導

台灣原廠JLR為招牌的Range Rover、Range Rover Sport兩大休旅推出新年式，雙車型新年式產品配備提升、價格不變，售價399萬起，持續針對市場需求進行調整。

▲Range Rover採3.0升6缸汽油渦輪，性能款SV升級4.4升V8雙渦輪。

新年式Range Rover統一導入汽油動力，提供包括標準軸、長軸與層峰旗艦 SV 合計共 5 款車型編成，打造Range Rover最完整的產品陣容。售價615～1030萬不等。

▲入門同樣採3.0升6缸渦輪，頂規SV性能款升級4.4升V8雙渦輪。

新年式Range Rover Sport導入全新P400 S車型，搭載3.0升直列6缸輕油電混合動力汽油引擎，連同D300 S與P400 Dynamic SE以更為豐富的產品規劃滿足更多市場需求。售價399～730萬。

▲外觀採全新設計的輪圈，性能款內在配備更奢華。

新年式Range Rover與 Range Rover Sport採用全新Range Rover字樣的輪孔蓋設計強化品牌識別，Range Rover Sport P400 Dynamic SE 車型推出兩款專屬黑化外觀選配套件。

新年式Range Rover SV雙車型規格全面升級，標配SV Serenity套件及23吋鍛造輪圈，與首次導入的四座沉浸式體感座椅，於長軸車型另配有沉浸式傳感地板。