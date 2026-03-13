ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「台灣本田、賓士重點新車」來了即將上市！2月能源局名單公布

▲2月能源局名單有驚喜！揭露即將上市的新車。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

▲2月能源局名單有驚喜！揭露即將上市的新車。（圖／翻攝自能源局、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2月能源局名單公布，台灣本田HONDA今年新車重頭戲之一，油電雙門Prelude現身，不僅外型夠帥、夠殺，還很省油；賓士今年也要導入大改款CLA，有汽油、電動版，汽油搶先在能源局油耗曝光。

▲台灣本田端出王牌主菜！Prelude、ZR-V登台首秀。（圖／記者徐煜展攝、HONDA）

▲HONDA,Prelude（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA Prelude採2.0升e:HEV油電，是目前市面上少見的日系油電雙門。

去年台北車展焦點之一的HONDA Prelude，可說是台灣本田展場最美型的雙門跑車，HONDA Prelude即將上市，能源局採2.0升自然進氣搭配電動馬達，引擎擁有141匹馬力、18.6公斤米扭力，電動馬達繳出184匹馬力、32.1公斤米扭力，能源局平均油耗來到出色的22.4km/L。

▲賓士CLA電動車德國開賣公布售價。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣汽油CLA都採1.5升渦輪配48V輕油電，都具有突破20km/L油耗水準。

賓士也有大改款CLA重點新車，從去年就開始預售的新一代CLA，汽油199萬起、電動版194萬，汽油版台灣規劃引進CLA180、CLA220動力，2款新車都採1.5升渦輪搭配48V輕油電，輸出分別繳出136、190匹馬力，能源局平均油耗分別為22.2、20.7km/L。

▲TOYOTA於布魯塞爾車展正式公開Urban Cruiser全新電動休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Urban Cruiser去年已經上市，售價127萬。
電動車方面，已經有上市的TOYOTA Urban Cruiser，售價127萬，採單馬達前驅配61kWh電池，輸出達174匹馬力、19.6公斤米扭力，NEDC測試標準，能源局續航里程483km、電耗值6.8km/kWh。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAPreludeZR-V油電雙門跑車賓士CLA

