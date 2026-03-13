MG「全新7人座休旅S9」開賣！價格太殺讓歐洲車廠壓力山大

▲MG全新7人座休旅插旗歐洲市場！提供1.5升渦輪PHEV。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG在歐洲市場邁進一大步，相較過去僅有ZS、MG4、HS等中小型休旅產品，MG用全新的S9 7人座休旅進軍歐洲戰場，要與福斯Tayron、Skoda Kodiaq等一較高下！

▲MG S9對手直指福斯、Skoda歐系7人座而來。

MG在歐洲推出品牌首款7人座S9，不僅具備3排7人座空間與插電式油電動力，更以極具殺傷力的售價切入市場，更被形容足以讓一般歐系品牌如Volkswagen、Skoda等造成極大威脅。

MG S9在英國市場的起售價為34,205英鎊（約新台幣135萬元），與同級大型SUV相比具有明顯價格優勢。舉例來說，被視為直接對手的福斯Tayron，MG S9比Tayron入門款便宜快1萬英鎊，同樣也比Skoda Kodiaq PHEV少了快8000英鎊，MG S9一開賣就被點名讓其他品牌將造成壓力。

▲S9 PHEV純電續航力上看100公里。

MG S9採用1.5升渦輪插電式油電系統（PHEV），搭載 23.2kWh電池組，純電續航力可繳出近100公里水準，在日常通勤情境特殊情況下，能擁有一滴油不沾的節能實力。

S9不僅是MG車系中最大的車款，車身長度接近 4,983 mm、軸距約 2,915 mm，無論乘坐空間還是載物表現都極具競爭力。

MG S9採3排正7人座，相比市面上部分5+2空間更具實用性，第二排座椅支援前後滑動，可彈性調整乘坐與後廂空間。後廂容積在7人就座時約203公升，第三排倒下後擴充至517公升，全部後排放倒則達 超過1,000公升空間。