林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交車

▲台灣藝人林志穎車庫夢幻車款再加1！喜提法拉利F80超跑。（圖／翻攝自Ferrari）

記者徐煜展／綜合報導

台灣演藝圈愛車成癡，同時也是職業賽車手的林志穎，再度讓全球車迷好羨慕！日前林志穎親自飛往義大利馬拉內羅Maranello，完成全新「馬王」Ferrari F80的交車儀式，這款全球限量的頂級超跑身價驚人，估計身價突破新台幣2億元，也讓林志穎成為台灣少數入主F80的車主之一。

▲法拉利F80堪稱夢幻超跑等級！身價上看新台幣2億。

林志穎一直都是忠實的法拉利收藏家，車庫中過去就曾擁有多款經典車型，包括Ferrari 348、Ferrari F430、Ferrari 458 Italia、Ferrari 488等，甚至連上一代品牌旗艦Ferrari LaFerrari也在收藏名單中。如今再添F80，可說讓他的法拉利夢幻車庫再添新戰駒。

▲林志穎新車F80，內裝採獨特的客製化打造。

林志穎購入F80採用法拉利經典紅色塗裝，搭配大量碳纖維空力套件，車艙則是以個人高度自訂義的客製化設計，極具賽車風格的配置，包含藍色駕駛座與紅色安全帶的對比設計，整體座艙氛圍相當熱血。

身為法拉利最新旗艦超跑，F80在性能上也堪稱品牌史上最強市售車，搭載3.0升V6雙渦輪引擎結合油電系統，綜效輸出高達1200匹馬力，並採用源自利曼冠軍賽車 Ferrari 499P的技術架構。

F80同時具備四輪驅動與先進空力力學設計，極速性能與賽道實力都達到超跑頂尖水準，也被視為接替LaFerrari的全新世代馬王。

對於從小就夢想擁有法拉利的林志穎而言，從收藏經典跑車到入主品牌旗艦車款，如今再將F80納入車庫，不僅象徵收藏升級，也可說是他多年熱愛汽車文化與賽車精神的重要里程碑。