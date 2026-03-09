ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　披專屬車色安全也升級

▲79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　專屬車色安全也升級。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai南陽實業為Venue推出Nordic北歐版，建議售價79.9萬。（圖／翻攝自Hyundai）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai南陽實業今（9）日為旗下入門小休旅Venue推出「Nordic北歐版」，除了在內外換上專屬配色之外，也升級了2項安全科技，進一步提升防護機能；南陽為Venue Nordic北歐版開出79.9萬的建議售價，並可享有政府貨物稅最高10萬元補助。

▲79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　專屬車色安全也升級。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Venue Nordic身披專屬的北歐綠車色，搭配白色元素營造出層次感。（圖／翻攝自Hyundai）

此次Venue Nordic主打北歐極簡美學，外型上推出專屬「北歐綠」車色，以低飽和度綠灰色調作為基礎，搭配車頂、尾翼、後視鏡與車門手把等處的白色塗裝，創造出對比與層次感，輪圈則採用金屬原色切銷；內裝方面，則是以冰川藍管條點綴打孔黑座椅，在簡約之上增添幾分清新感。

▲79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　專屬車色安全也升級。（圖／翻攝自Hyundai）

▲車內以冰川藍管條點綴打孔黑座椅，增添幾分清新感。（圖／翻攝自Hyundai）

除了視覺上的變化外，此次Venue Nordic北歐版在安全性上也有提升，透過新增的3D AVM環景影像輔助，以及BSD盲點偵測系統，能大幅減少因視線死角造成的碰撞意外，大大減輕駕駛的壓力，再加上原本就有的Hyundai SmartSense Level 2駕駛輔助科技，帶來水準之上的主動防護機能。

▲79.9萬！Hyundai推「北歐風入門小休旅」　專屬車色安全也升級。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Venue Nordic北歐版新增環景影像與盲點偵測，減少視線死角造成的風險。（圖／翻攝自Hyundai）

Hyundai將在3／14至3／15舉辦店頭上市活動，同時為了慶祝新車到來，本月入主Venue Nordic北歐版可享有前行車紀錄器、隔熱紙、後廂收納盒等好哩，還提供5年6大系統保固以及30萬零利率方案，另外自即日起至4／30完成Venue試駕，還有機會抽到丹麥VIFA City藍牙喇叭。

