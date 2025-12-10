ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
義美小公主不玩了！　年底分手SKODA

▲▼尚鵬汽車內湖旗艦店。（圖／翻攝Google Map）

▲尚鵬汽車內湖旗艦店。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

進口車市場今年受到關稅調漲影響，買氣明顯下滑，讓不少經銷商選擇退出，連義美集團也首度縮減汽車版圖。義美小公主高易誼愛車出名，甚至是知名賽車手，但集團旗下的尚鵬汽車，卻即將結束與SKODA的合作，成為義美汽車業務首次縮編的案例。

今年進口車在關稅壓力下銷量不佳，經銷商紛紛喊苦。義美集團的汽車業務橫跨多個品牌，董事長女兒高易誼不僅自己愛車，還曾砸重金投資大鵬灣賽車場，汽車領域涉獵廣泛。不過，義美旗下的尚鵬汽車，已確定今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，成為集團汽車版圖縮水的第一槍。

義美小公主跨行賣保時捷　斥資12億打造超豪氣馬桶、高檔牛肉麵（圖／記者游鎧丞攝）

▲義美小公主高易誼。（圖／記者游鎧丞攝）

去年三月，尚鵬汽車才在內湖開幕800坪大規模旗艦店，場地新穎又氣派，外界還以為義美會繼續深耕車市。沒想到不到兩年，義美就決定讓尚鵬汽車退出SKODA經銷，讓不少業界人士跌破眼鏡。

據了解，尚鵬當年砸下四億元打造這座旗艦展間，集結新車銷售、保養維修和鈑金美容等一條龍服務，但隨著今年進口車市受關稅衝擊，經營環境變得困難。這次義美選擇讓尚鵬退出SKODA經銷，也成了集團汽車版圖首次出現縮減。

關鍵字：SKODA高易誼

