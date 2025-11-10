台灣「福斯商旅買一送一」折價最高30萬！還送88.8萬進口小掀背

▲台灣福斯祭出折價30萬優惠，還能抽進口小掀背。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅自即日起至2025年底，入主福斯商旅全車系，包含Amarok、Caddy Maxi、Caddy Cargo、ID. Buzz、 Multivan、New Caravelle、Crafter、T6.1 California、Grand California，並於12月底前完成領牌程序，就有機會抽中價值高達台幣88.8萬元的全新福斯汽車25年式Polo 230 TSI Life一台，這根本就是買福斯送福斯超殺優惠。

▲入主指定車型不僅享有折價30萬，幸運兒還能多加一台Polo。

準車主還可搭配福斯商旅「放大倍數」專案，再享指定車型最高30萬元購車回饋（含新車貨物稅減免5萬元）。「買福斯 送福斯」購車優惠，賦予雙11全新意義，讓車主買1台商旅MPV，有機會再多1台福斯Polo。

福斯商旅擁有滿足不同族群需求的產品陣線 ，德制正七人座休旅 - Caddy Maxi，搭載新世代MQB轎式底盤，擁有完整7人座空間，兼具時尚外型與靈活實用空間。

德國新創七人座，Multivan，提供多元動力組合及7人座滑軌系統，融合豪華質感與多功能設計，展現新世代家庭的行動品味。

7人電旅未來式 - ID. Buzz ProS 以純電驅動致敬品牌經典T1車型，採用MEB 模組化電動車平台，融合復古造型開啟7人座電旅新紀元。7人電跑旅未來進行式 - ID. Buzz GTX ，承襲復古前衛造型，加乘 340 匹強悍馬力，成就史上動力最強悍的Bulli旗艦車款。