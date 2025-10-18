台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

▲Hyundai Inster陸續在完成各大送測，離最終上市不遠。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Hyundai日前喊出百萬內電動小車的Inster，已經在環境部噪音完成送測並曝光關鍵的車型、動力規格，這也就表示，Hyundai Inster離最終上市不遠，有望在年底的台北車展現身。

▲Inster強打都會小車代步，將吸引不少女性族群。

Inster車身尺碼為長3,825mm、寬1,610mm、高1,575mm、軸距2,580mm，雖然外型緊湊，但擁有接近B-Segment的空間表現。搭配可愛方正造型與個性化LED日行燈，讓人一眼就能認出是新世代Hyundai家族設計，且Inster更是來自啦啦隊女神李多慧愛車Casper延伸而來。

送測規格分別搭載 71.1kW（約97匹） 與 84.5kW（約115匹） 兩種動力輸出。

若參考海外版規格，前者搭載 42kWh電池、WLTP續航約327公里；高階版則升級為 49kWh電池、續航可達約370公里，充電30分鐘即可從10%補電至80%，通勤與短途旅行都綽綽有餘。

▲外型可愛、內裝配備更是應有盡有。

雖然主打入門，但Inster在配備上毫不陽春，提供雙10.25吋全數位儀表與中控螢幕、64色氣氛燈、V2L外接供電功能，甚至還具備LFA車道維持、FCA前方防撞輔助、BVM盲區影像等先進駕駛輔助系統，安全科技一應俱全。