YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻

▲YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻。（圖／記者張慶輝攝）

▲YAMAHA的MotoGP廠隊車手Fabio Quartararo（左）與Alex Rins（中）來台與粉絲相見歡。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

YAMAHA台灣山葉今（29）日力邀其MotoGP廠隊車手來台，分別是車號20號的法籍好手Fabio Quartararo、以及車號42號的西班牙籍好手Alex Rins，這場活動在8月中旬開放報名，200名的資格迅速秒殺一空，車迷也在今天攜帶著車手彩繪安全帽、身著車隊服裝到場，就希望能給自己支持的車手簽名加持，兩位車手也超有誠意，在活動結束時宣布加碼為所有粉絲簽名，讓現場直接嗨翻！

▲YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻。（圖／記者張慶輝攝）

▲兩位此行除了與粉絲相見外，也是為甫發表的7代勁戰拍攝宣傳。

兩位車手昨天才剛結束MotoGP日本分站，今天就馬不停蹄來到台灣與粉絲相見歡，並為YAMAHA最新發表的7代勁戰拍攝宣傳；活動環節除了有主持人訪談外，也開放台下的粉絲提問，當被問及2026年的YZR-M1賽車是否有潛力時，Quartararo打趣的說「很慢，但我們會持續進步」。

▲YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻。（圖／記者張慶輝攝）

▲在幸運兒上台簽名拍照時，Quartararo發現粉絲右手臂內側有「MM93」刺青，現場氣氛瞬間爆棚。

而在抽出幸運粉絲上台簽名拍照的環節時，Quartararo抓出其中一位的右手臂上有「MM93」刺青，現場氣氛瞬間爆棚，兩位車手也笑到岔氣，到了活動尾聲時原本兩位車手都已離場，但隨後又決定返回舞台，為所有到場的粉絲簽名留念，再次引爆全場歡呼，大讚兩位車手超級有誠意。

▲YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻。（圖／記者張慶輝攝）

▲Quartararo在2021年加入YAMAHA廠隊，並在同年就拿下世界冠軍。

Fabio Quartararo是在2015年登上Moto3，隨後於2017年升上Moto2，在2019年時加入Petronas YAMAHA SRT衛星車隊，正式躋身MotoGP行列，當時就拿下年度最佳新秀和獨立車隊車手冠軍，亮眼的表現也讓YAMAHA廠隊在2021年時將其納入麾下，並且在該年度賽季成功拿下世界冠軍。

▲YAMAHA「MotoGP廠隊車手現身台北」！超有誠意加碼200位鐵粉嗨翻。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了早已退出MotoGP的Kawasaki以外，Rins已經騎過Suzuki與Honda等日系品牌賽車，與YAMAHA的合約則持續到2026年。

Alex Rins則是在2012年進入Moto3，接著於2015年升上Moto2，到了2017年時正式加入Suzuki廠隊，之後在Suzuki宣布退出MotoGP賽事後，於2023年加入LCR Honda衛星車隊，又在隔年轉隊至YAMAHA廠隊，成為Quartararo的隊友，並且已續約至2026年。

關鍵字：YAMAHAFabioQuartararoAlexRinsMotoGP山葉台灣車手見面會重機摩托車賽車

