40萬有找！Suzuki「全新入門休旅」海外售價公開　台灣敲碗快來台

▲Suzuki Victoris。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki全新休旅印度開賣，帶來親民的售價。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

今年9月Suzuki發表全新跨界休旅車型Victoris，如今已在印度首發地公開售價，開價104.99 萬至 199.89 萬盧比，約折合新臺幣36萬至 69萬元，親民售價與定位讓台灣車迷好想要！

▲Suzuki Victoris。（圖／翻攝自Suzuki）

▲尺碼定位比台灣Vitara更小。

Victoris屬於中小型休旅級距，車身尺碼為 4,360 × 1,795 × 1,655 mm，軸距 2,600 mm，產品定位介於Brezza 與Grand Vitara 之間。

造型流暢線條，搭配前後保桿下護板以突顯休旅的粗獷風格。車頭配備 LED 銳利造型頭燈，尾部則是當前流行的橫貫式 LED 光帶式尾燈設計，以提升辨識度與科技感。

▲Suzuki Victoris。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Victoris。（圖／翻攝自Suzuki）

▲動力、配備豐富，具有油電選項。

車內配置方面，Victoris 採用 10.25 吋全數位儀表與 10.1 吋中央觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto，加強操控與娛樂整合。Victoris 提供多樣動力選擇，包括 1.5升汽油、汽油＋CNG（天然氣）、以及油電版本。


Suzuki 選擇以親民價格在印度市場首發 Victoris，可視為強化全球休旅競爭力的一環，在國際市場上具一定定價彈性與成本壓力緩衝空間。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：SUZUKI掀背車鋼砲大改款SwiftIgnise-VitaraVictoris

