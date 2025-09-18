298.8萬！台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售　搭載2.0升柴油

▲福斯商旅再推9人座新作品！全新一代Crafter預售開跑。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅近來新車不斷，Caravelle已經預計10月上市，而同樣具有9人座配置的全新一代Crafter也展開預售，外觀全新升級LED 頭燈組，內裝全面進行數位化升級，採用全新數位儀表板與大尺寸中控螢幕資訊娛樂系統，售價298.8萬起開始接單！

▲動力搭載2.0升柴油渦輪。

Crafter承襲車款一貫寬敞高挑的乘客艙空間，是市場上唯一可提供成人站立於車內的原廠市售大型九人座小客車，配置2.0升四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎，擁有同級最大177 匹馬力及41.8公斤米扭力。

車頭採用福斯商旅最新廠徽設計，優化的前保桿，搭載LED 頭燈組、雨滴感應式雨刷；內裝則進行全面大幅升級，搭載全新數位儀表板、10.4吋觸控式螢幕資訊娛樂系統，支援智慧型手機無線充電，帶來更沉浸的數位駕馭體驗。

▲內裝設計帶來更寬敞的空間置物，並具有L2等級的輔助駕駛。

配備新增按鍵式免鑰匙啟動功能、配備皮革包覆的福斯商旅家族多功能方向盤；雙前座中央手煞車拉桿改為EPB 按鍵式電子手煞車附帶Auto Hold車輛靜止功能，透過按鍵操作取代傳統手拉桿，不但節省車內空間、擴大駕駛艙及乘客艙的便利通道，原中控台排檔桿改為方向盤後撥桿設計，騰出空間新增杯架及額外置物空間；中控台上方車頂配置觸控式駕駛艙燈光模組，一鍵輕鬆調節車內燈源。

新世代Crafter 配備符合 Level 2標準的智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統、Lane Assist 車道維持與偏移警示，以及可進行主動式車道修正輔助的Travel Assist智慧車陣穿梭系統等；此外，新世代Crafter還新增Rear Assist 顯影式停車導引系統、Side Assist 車側盲點警示系統跟全新開發的MOIS靜止起步前方警示系統，能即時提供駕駛者周圍車況，確保行車的安全性。