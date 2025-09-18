ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

298.8萬！台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售　搭載2.0升柴油

▲福斯商旅再推9人座新作品！全新一代Crafter預售開跑。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲福斯商旅再推9人座新作品！全新一代Crafter預售開跑。（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅近來新車不斷，Caravelle已經預計10月上市，而同樣具有9人座配置的全新一代Crafter也展開預售，外觀全新升級LED 頭燈組，內裝全面進行數位化升級，採用全新數位儀表板與大尺寸中控螢幕資訊娛樂系統，售價298.8萬起開始接單！

▲福斯商旅再推9人座新作品！全新一代Crafter預售開跑。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲動力搭載2.0升柴油渦輪。

Crafter承襲車款一貫寬敞高挑的乘客艙空間，是市場上唯一可提供成人站立於車內的原廠市售大型九人座小客車，配置2.0升四汽缸TDI渦輪增壓柴油引擎，擁有同級最大177 匹馬力及41.8公斤米扭力。

車頭採用福斯商旅最新廠徽設計，優化的前保桿，搭載LED 頭燈組、雨滴感應式雨刷；內裝則進行全面大幅升級，搭載全新數位儀表板、10.4吋觸控式螢幕資訊娛樂系統，支援智慧型手機無線充電，帶來更沉浸的數位駕馭體驗。

▲福斯商旅再推9人座新作品！全新一代Crafter預售開跑。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲福斯商旅再推9人座新作品！全新一代Crafter預售開跑。（圖／翻攝自福斯商旅）

▲內裝設計帶來更寬敞的空間置物，並具有L2等級的輔助駕駛。

配備新增按鍵式免鑰匙啟動功能、配備皮革包覆的福斯商旅家族多功能方向盤；雙前座中央手煞車拉桿改為EPB 按鍵式電子手煞車附帶Auto Hold車輛靜止功能，透過按鍵操作取代傳統手拉桿，不但節省車內空間、擴大駕駛艙及乘客艙的便利通道，原中控台排檔桿改為方向盤後撥桿設計，騰出空間新增杯架及額外置物空間；中控台上方車頂配置觸控式駕駛艙燈光模組，一鍵輕鬆調節車內燈源。

新世代Crafter 配備符合 Level 2標準的智能駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動車距調節巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統、Lane Assist 車道維持與偏移警示，以及可進行主動式車道修正輔助的Travel Assist智慧車陣穿梭系統等；此外，新世代Crafter還新增Rear Assist 顯影式停車導引系統、Side Assist 車側盲點警示系統跟全新開發的MOIS靜止起步前方警示系統，能即時提供駕駛者周圍車況，確保行車的安全性。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯商旅Caddy Maxi Style露營車福斯Caddy CaliforniaID.BuzzCaravelleCrafter

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

推薦閱讀

298.8萬！台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售　搭載2.0升柴油

298.8萬！台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售　搭載2.0升柴油

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

最新文章

台灣福斯商旅「新一代Crafter 9人座MPV」預售2025-09-18

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣2025-09-18

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕2025-09-18

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表2025-09-18

新一代MG HS推「全新1.5升油電」2025-09-18

TOYOTA旗艦電動房車bZ7X大陸登場2025-09-18

雷諾日產三菱聯盟確認歐洲計畫2025-09-17

現代Staria Van、Camper上市2025-09-17

BMW新世代iX3電動休旅即將量產2025-09-17

台灣「Skoda Octavia Combi」旅行車推四驅2025-09-17

熱門文章

新一代MG HS推「全新1.5升油電」2025-09-18

現代Staria Van、Camper上市2025-09-17

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表2025-09-18

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣2025-09-18

TOYOTA旗艦電動房車bZ7X大陸登場2025-09-18

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」2025-09-17

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕2025-09-18

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市2025-09-17

相關新聞

126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市！長軸大空間、商旅與家用都適合

台灣「福斯商旅新9人座MPV」10月上市！長軸大空間、商旅與家用都適合

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

降價40萬！台灣福斯「7人座休旅」限時出清　日系進口休旅也有優惠

福斯「首款小型電動掀背車」名稱確認！GTI高性能版本同步登場

福斯「首款小型電動掀背車」名稱確認！GTI高性能版本同步登場

讀者迴響

熱門文章

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

新一代MG HS推「全新1.5升油電」！油耗18.1km/L折合新台幣117萬

126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

台灣有賣的「三菱跨界休旅」新一代歐洲發表！600公里續航超給力不吃油

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

台灣「新LEXUS RX休旅」開賣！細節有感小升級、價格沒漲價

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

TOYOTA「旗艦電動房車bZ7X」大陸登場！對標特斯拉＆BMW還有比亞迪

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

台灣愛快羅密歐「第3款新車售價曝光」不用190萬！1.2升渦輪油電省稅金

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366