142.8萬！台灣「Skoda Octavia Combi」旅行車推四驅　動態更穩、配備豐富

▲Skoda推出四驅Octavia Combi旅行車！相較前驅RS帶來不同的駕馭樂趣。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Skoda於9月17日上市Octavia Combi 4X4四驅款，售價142.8萬，相較頂規的RS前驅車型，四驅款帶來截然不同的駕馭樂趣，加上豐富的配備，提供旅行車級距新選擇。

▲比前驅RS更便宜！擁有車系獨有四驅作為賣點。

Octavia Combi旅行車日前在台灣共有1.5升渦輪與2.0升渦輪的性能RS款，售價119.8～161.8萬，而Octavia Combi 4x4 9月上市公布142.8萬售價，介於1.5升渦輪與RS之間，原廠更強調四驅的Octavia Combi在過去車系銷售佔比25%，僅略少於RS性能車35%，可見四驅的旅行車魅力在台灣依然頗受歡迎。

外觀銳利的「智慧複眼頭燈」搭配動態尾燈展演，辨識度依舊很高。相比強調運動感的 Octavia RS，Combi 4x4 外觀上並不追求誇張化，少了空力套件與黑化處理，取而代之的是一種更成熟、低調的氣質，

熟悉的Skoda醉心家族化座艙映入眼簾。13 吋懸浮式觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay / Android Auto，加上中控下方無線手機充電板、氛圍燈與智慧多功能方向盤，科技感相當完整。

▲動力與RS相同採2.0升渦輪，不過輸出稍微下修。

Octavia Combi 4x4與RS都採用集團常見的EA888的2.0升渦輪引擎，相較上一代馬力提升14匹來到204匹，扭力為32.7公斤米，導入全時四輪驅動系統，透過電控液壓多片離合器，能隨時監測道路與駕駛狀態，必要時將高達 50% 的扭力分配至後軸。搭配多連桿後懸吊，整體行路質感比前驅版本更厚實穩健。