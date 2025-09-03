「Audi全新概念車曝光」設計太前衛引爆討論！將與保時捷共用新平台

▲Audi全新概念車現身！即將在9月慕尼黑車展發表。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是經典停產的Audi TT！這輛全新概念車承 TT的精髓，定位介於 TT 和 R8 之間，未來將與保時捷共用最新的電動化平台市售量產，暗示Audi跑車靈魂要回歸了！

▲全新概念車設計頗為大膽，更與過去Audi風格大不同。

內部雖稱概念車為「TT Moment 2.0」，但其實並不是停產的TT續作，將作為全新車款補上過去TT、R8中間的空缺。車身線條明顯比TT長，採雙門雙座設計，溜背造型搭配鋭利燈條，頗有中置引擎跑車的錯覺。

車頭改掉以往Audi八邊形水箱罩，換上直立矩形格柵，辨識度超高，還頗有Bugatti風格。頭燈尾燈玩出新變化，與四環 Logo 互相呼應，夜晚亮起來很吸睛。

車側肩線拉得很俐落，再搭配 21 吋輪圈跟碳纖維空力套件，整個就是動感+科技感雙滿分。

▲未來保時捷718也將推出全新電動跑車，將與這款概念車有緊密關係。

技術上預計採用PPE平台，也就是代表將與保時捷Porsche有更多互動，會與即將登場的Porsche 718 EV電動跑車成為親戚，支援高壓 800V 系統，性能和充電效率都值得期待。