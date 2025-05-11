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法拉利「最新公路怪物超跑」問世！296 Speciale化身殺彎機器

圖文／鏡週刊

Ferrari 推出 296 Speciale，看起來像是 296 GTB 的進化版，實際上卻是從賽道思維出發、再回頭改寫量產跑車邏輯的一次挑戰。這不是一輛靠數字堆砌出來的車，而是一個讓人重新思考「駕駛樂趣」的契機。你不需要全油門，也不需要飆過 300 km/h，就能體會它和其他 Ferrari 有什麼不一樣。那種把「狂野」藏在每一個細節中的從容，才是 296 Speciale 真正的本事。

Ferrari全新推出特別版車型Ferrari 296 Speciale，新車採用中後置引擎配置，並搭載了可外接充電式混合動力系統。

Ferrari全新推出特別版車型Ferrari 296 Speciale，新車採用中後置引擎配置，並搭載了可外接充電式混合動力系統。

Ferrari全新推出特別版車型Ferrari 296 Speciale，新車採用中後置引擎配置，並搭載了可外接充電式混合動力系統。

V6+電動馬達，性能模式開到盡

這套中置 120 度 V6 雙渦輪引擎加上電動馬達的組合，整合出 880 cv 的綜效輸出，比標準的 296 GTB 多了整整 50 匹馬力。內燃機本體已升級至 700 cv，不只升功率達到驚人的 234 cv/L，還減重 9 公斤，活塞、連桿、曲軸甚至引擎螺絲都全換成鈦合金規格。再加上經過重新調校的電動馬達，能在「Qualify 模式」下提供 180 cv 的衝刺力道，而且還配有可切斷動力連接的離合器，讓它能純電行駛 25 公里，城市裡也能安靜穿梭。

車頭空氣力學的開發重點則在於整合Ferrari 296 Challenge的氣門通道技術——此設計透過導流管道將車底部分氣流引導至車身上部，使車底前端與前蓋形成連動，不僅增強底部最大下壓力，同時提升渦流發生器的地面效應。即使在縱向加速過程中底盤高度變化，車頭下壓力仍能保持穩定，帶來更線性且易於預測的空氣動力學表現。

車頭空氣力學的開發重點則在於整合Ferrari 296 Challenge的氣門通道技術——此設計透過導流管道將車底部分氣流引導至車身上部，使車底前端與前蓋形成連動，不僅增強底部最大下壓力，同時提升渦流發生器的地面效應。即使在縱向加速過程中底盤高度變化，車頭下壓力仍能保持穩定，帶來更線性且易於預測的空氣動力學表現。

車尾最引人注目的空氣力學設計莫過於側翼，巧妙融合了兩大源自賽車的設計元素——Ferrari FXX K的垂直翼片與小翼設計，以及Ferrari 296 Challenge保險桿上的垂直外部輪廓。這些弧形側翼同時具備雙重空力功能：垂直翼片有助於優化尾流管理、降低風阻，水平翼面則負責產生額外下壓力。

車尾最引人注目的空氣力學設計莫過於側翼，巧妙融合了兩大源自賽車的設計元素——Ferrari FXX K的垂直翼片與小翼設計，以及Ferrari 296 Challenge保險桿上的垂直外部輪廓。這些弧形側翼同時具備雙重空力功能：垂直翼片有助於優化尾流管理、降低風阻，水平翼面則負責產生額外下壓力。

賽道科技入侵公路，動態進化全面來襲

Ferrari 把過去 F1 和 Challenge 賽車用過的技術，毫不保留地裝進 296 Speciale。舉例來說，空力套件新增了來自 FXX K 的垂直側翼片，搭配主動後擾流板，車尾在 250 km/h 時能產生 435 公斤下壓力，比 296 GTB 提升 20%。煞車系統也全面優化，導流設計導入更多冷卻氣流，確保激烈駕駛時煞車不疲乏。新一代 ABS Evo 配合 6 向感測器與車輛動態預測，讓每一次煞車不只是短，更是穩。

在懸吊方面，它的底盤比 GTB 降低了 5mm，並導入 Multimatic 可調阻尼器、鈦合金彈簧，搭配全新開發的 Pilot Sport Cup 2 輪胎，過彎最大傾角減少 13%，極限更高，反應更直接。整車也減重了 60 公斤，重量功率比來到 1.60 kg/cv，這可是目前所有後驅 Ferrari 中的巔峰。

內裝設計方面，Ferrari 296 Speciale承襲了Ferrari新一代特別版車型的設計理念。相較於Ferrari 296 GTB，新車內裝大幅簡化設計元素，整體風格更加純粹簡約。座艙廣泛運用了碳纖維與Alcantara®材質，除了達成輕量化目標外，也進一步強化了賽車風格為核心的座艙氛圍。

內裝設計方面，Ferrari 296 Speciale承襲了Ferrari新一代特別版車型的設計理念。相較於Ferrari 296 GTB，新車內裝大幅簡化設計元素，整體風格更加純粹簡約。座艙廣泛運用了碳纖維與Alcantara®材質，除了達成輕量化目標外，也進一步強化了賽車風格為核心的座艙氛圍。

內裝設計方面，Ferrari 296 Speciale承襲了Ferrari新一代特別版車型的設計理念。相較於Ferrari 296 GTB，新車內裝大幅簡化設計元素，整體風格更加純粹簡約。座艙廣泛運用了碳纖維與Alcantara®材質，除了達成輕量化目標外，也進一步強化了賽車風格為核心的座艙氛圍。

專為Ferrari 296 Speciale量身打造的車門飾板，採用一體式碳纖維結構，極致展現簡潔俐落的設計語彙。

不是為了通勤，而是為了挑戰每一個彎角

如果說 296 GTB 是性能與實用的混合體，那麼 296 Speciale 就是為了那些「每天醒來只想開快車」的車迷準備的。它的座艙比起 GTB 更簡潔、更輕量化，大量採用碳纖維與 Alcantara 材質，捨棄不必要的奢華，保留每一分駕駛回饋的純粹。車門面板甚至是單體碳纖維，連音響喇叭都整合進結構裡頭。

駕駛介面也針對「競技使用」重新設計，包含那顆經典的金屬換檔導軌，以及專屬的「超增壓狀態指示燈」，會在排位模式下提示你剩下幾次 Boost 可用。Ferrari 還開發出演算法，幫你在賽道每一段做出最有效率的動力分配，像是在 Mugello 一圈就能用 15 次超增壓，讓每個彎角都像最後一圈那樣精彩。

Ferrari 296 Speciale，不只是超跑，更是駕駛者與賽道之間的語言翻譯機。

▲Ferrari 296 Speciale，不只是超跑，更是駕駛者與賽道之間的語言翻譯機。

Ferrari 296 Speciale 並不是每個人都需要的車，但它是那些對「極致駕駛」仍懷有信仰的人，夢中會想起的那一台。如果你覺得市售超跑都太安全、太妥協，那麼這台車，正是躍馬回應你呼喚的一記回馬槍。它不只是性能數據的炫技，而是 Ferrari 對「駕駛者中心」這個理念的最新詮釋，也是全新世代超跑該有的態度與樣貌。


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關鍵字：Ferrari法拉利296Speciale超跑跑車汽車新車

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